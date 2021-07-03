Источник материала: UDF



Фото: pasienis.lt

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Литовские пограничники задержали еще 116 нелегалов, был применен слезоточивый газ В этом году в Литву из Беларуси пытались въехать 938 мигрантов.

Сообщается, что литовским пограничникам пришлось применить слезоточивый газ и оружие для предупредительных выстрелов из-за сопротивления 8 мигрантов. По предварительным данным, среди мигрантов были граждане нескольких стран, в том числе Индии и Гамбии.В этом году в Литву из Беларуси пытались въехать 938 мигрантов. Это почти в 12 раз больше, чем за весь 2020-й. 2 июля правительство Литвы ввело режим экстренной ситуации из-за наплыва мигрантов через Беларусь.