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Литовские пограничники задержали еще 116 нелегалов, был применен слезоточивый газ

03.07.2021 12:49 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Литовские пограничники задержали еще 116 нелегалов, был применен слезоточивый газ
Фото: pasienis.lt
Погранслужба Литвы задержала еще 116 мигрантов на границе с Беларусью.

Сообщается, что литовским пограничникам пришлось применить слезоточивый газ и оружие для предупредительных выстрелов из-за сопротивления 8 мигрантов. По предварительным данным, среди мигрантов были граждане нескольких стран, в том числе Индии и Гамбии.

В этом году в Литву из Беларуси пытались въехать 938 мигрантов. Это почти в 12 раз больше, чем за весь 2020-й. 2 июля правительство Литвы ввело режим экстренной ситуации из-за наплыва мигрантов через Беларусь.
 
 
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В этом году в Литву из Беларуси пытались въехать 938 мигрантов.
 
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