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Сильные дожди и грозы ожидаются 4 июля в Беларуси, но будет тепло
Источник материала: UDF
Фото: ОНТ
4 июля будет переменная облачность. Кратковременные дожди, местами ливни ожидаются на большей части территории. Грозы пройдут в отдельных районах. Слабый туман возможен ночью и утром.
Ветер будет северо-восточный 4-9 м/с, до 14 м/с – при грозах. Температура воздуха ночью ожидается +13…+19°C, днем +22…+28°C.
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Ветер будет северо-восточный 4-9 м/с, до 14 м/с – при грозах.
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