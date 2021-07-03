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Сильные дожди и грозы ожидаются 4 июля в Беларуси, но будет тепло

03.07.2021 12:49 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Сильные дожди и грозы ожидаются 4 июля в Беларуси, но будет тепло
Фото: ОНТ
4 июля в Беларуси сильные дожди ожидаются местами, а в отдельных районах – грозы, сообщили БЕЛТА в Белгидрометцентре.

4 июля будет переменная облачность. Кратковременные дожди, местами ливни ожидаются на большей части территории. Грозы пройдут в отдельных районах. Слабый туман возможен ночью и утром.

Ветер будет северо-восточный 4-9 м/с, до 14 м/с – при грозах. Температура воздуха ночью ожидается +13…+19°C, днем +22…+28°C.
 
 
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Ветер будет северо-восточный 4-9 м/с, до 14 м/с – при грозах.
 
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