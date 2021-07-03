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Грядет катастрофа. Экономисты предрекают самый настоящий Апокалипсис

03.07.2021 12:49 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Грядет катастрофа. Экономисты предрекают самый настоящий Апокалипсис
Иллюстративное фото
Ведущие российские аналитики утверждают, что конец 2021 года будет особенно тяжелым. И не исключена полноценная катастрофа в экономике страны.

Например, еще в 1 квартале был отмечен рост цен на товары из социально значимой группы более чем на 15 %. Они даже обогнали инфляцию! При этом в Минпромторге, как всегда, полны оптимизма. Говорят, что не нужно сеять панику.

Однако эксперты склонны считать, что в дальнейшем будет только хуже. И никакие поддерживающие меры от правительства ситуацию не исправят. Да и от них со временем откажутся. Бедных в России, как беспристрастно свидетельствует статистика, примерно 20 миллионов человек. В дальнейшем их будет только больше.


Значительную часть своего бюджета бедные россияне тратят на так называемые социально значимые продукты питания. Те, без которых обойтись практически невозможно. И, даже если эти товары будут дорожать, их все равно будут покупать. На языке экспертов такая ситуация именуется «ловушка нищеты».

Кроме еды существуют и другие затраты. Например, ипотечные кредиты. Многие даже в условиях пандемии не теряют надежды обзавестись собственным жильем. Поэтому вырос спрос на квартиры. Что закономерно привело к удорожанию недвижимости. Далее аналитики дают и вовсе безрадостный прогноз: многие россияне будут разорены. А в ЦБ почти открыто говорят о новом кризисе.
 
 
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Эксперты склонны считать, что в дальнейшем будет только хуже.
 
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