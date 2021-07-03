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Врачи назвали простые способы избавиться от толстого живота. Что нужно есть, а чего не стоит

03.07.2021 12:49 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Врачи назвали простые способы избавиться от толстого живота. Что нужно есть, а чего не стоит
Иллюстративное фото
Издание Eat This, Not That! опубликовало статью, в рамках которой врач-диетологи перечислили простые способы “убрать” толстый живот.

По словам диетолога Тристы Бест (Trista K. Best) — нужно ограничить потребление еды после того, как стемнеет.

“Вещи, которые обычно едят, когда стемнеет и хочется перекусить, богаты калориями и зачастую содержат много сахара или очищенных углеводов, которые ведут к отложению жира именно в животе”, — объяснила она свою рекомендацию.


В то же время, по мнению диетолога Алисии Гэлвин (Alicia Galvin), тем, кто обеспокоен своим толстым животом, следует отказаться от еды с большим количеством углеводов. Она посоветовала отдавать предпочтение продуктам с богатым здоровыми жирами составом. В их число она отнесла авокадо, жирную рыбу, орехи, семена, оливки, оливковое масло и яйца

Избавиться от толстого живота можно и заменой обычных гамбургеров теми, что сделаны из черных бобов. Как отметила диетолог Николь Стефанов (Nicole Stefanow), бобы помогают убрать отложения жира.
 
 
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Избавиться от толстого живота можно и заменой обычных гамбургеров теми, что сделаны из черных бобов.
 
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