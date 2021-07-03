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“Вещи, которые обычно едят, когда стемнеет и хочется перекусить, богаты калориями и зачастую содержат много сахара или очищенных углеводов, которые ведут к отложению жира именно в животе”, — объяснила она свою рекомендацию.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Врачи назвали простые способы избавиться от толстого живота. Что нужно есть, а чего не стоит Избавиться от толстого живота можно и заменой обычных гамбургеров теми, что сделаны из черных бобов.

По словам диетолога(Trista K. Best) — нужно ограничить потребление еды после того, как стемнеет.В то же время, по мнению диетолога(Alicia Galvin), тем, кто обеспокоен своим толстым животом, следует отказаться от еды с большим количеством углеводов. Она посоветовала отдавать предпочтение продуктам с богатым здоровыми жирами составом. В их число она отнесла авокадо, жирную рыбу, орехи, семена, оливки, оливковое масло и яйцаИзбавиться от толстого живота можно и заменой обычных гамбургеров теми, что сделаны из черных бобов. Как отметила диетолог(Nicole Stefanow), бобы помогают убрать отложения жира.