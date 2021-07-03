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«Мы почувствовали, что пришли не просто иностранцы, а пришли люди в человеческой форме, но звери». Воспоминания о ВОВ ветерана Бронислава Карпенко
Источник материала: СТВ
Бронислав Карпенко – один из тех, кто носит сегодня гордое имя «победитель». Еще мальчишкой он ушел в 1943-м в лес, там встретил партизанский отряд и уговорил командира взять его воевать. Помнит те дни, словно это было вчера. Да и разве можно такое забыть? Воспоминаниями о Великой Отечественной войне поделился ветеран в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Бронислав Карпенко, ветеран Великой Отечественной войны:
И уже 3 июля – разве мы думали? – 22 июня объявлена война, а 3 июля (так быстро) уже у нас в Березино появились первые фашисты. А где-то уже на третий день к вечеру пошли колонны немецких войск, и они шли до моста. Наши охраняли мост. В деревне сообщение было такое, что если нам не удастся остановить немцев здесь – мы вынуждены будем отступать дальше в сторону Москвы.
15-летний Бронислав повзрослел в один миг. Детство снесло взрывной волной, не оставив от него и следа. Атаковали день и ночь. Расслабляться было некогда. Фашисты с каждым днем все глубже вонзали свои когти в белорусскую землю. Надо было не просто сдерживать наступление, но и наносить ответный удар.
Бронислав Карпенко:
Уже в конце августа – в начале сентября мы почувствовали, что пришли не просто иностранцы, а пришли люди в человеческой форме, но звери. Стали распространяться слухи о зверских обращениях с населением.
Бороться пришлось долго и упорно. От страха не осталось и следа. Его сменила ненависть к врагу. Вместо того, чтобы гонять мяч на футбольном поле и радоваться беззаботной юности, он стоял плечом к плечу со взрослыми в боях. Видел смерть своими глазами, украдкой вытирал слезы и снова шел в атаку. И наконец пришел тот самый день.
Бронислав Карпенко:
Эйфория витала в воздухе, радость и любовь объединили миллионы людей. И пусть Победу Бронислав Карпенко встретил вдали от Родины, его счастью не было предела. Он знал, что за сотни километров от него так же гремит салютами и ликует его Беларусь.
Бронислав Карпенко:
Однако вернуться сразу домой не получилось. До января 1946-го дивизию Карпенко держали на территории Германии, а затем в полном составе перевели на Украину.
Бронислав Карпенко:
В апреле 1951 года учеба закончилась, а спустя месяц на плечи Бронислава Викторовича упали лейтенантские звезды.
Бронислав Карпенко:
Спустя время Бронислав Карпенко попал в группу офицеров, которых направляли служить по замене в Белорусский военный округ. Он наконец вернулся домой.
Бронислав Карпенко:
На груди ордена и медали, в глазах – тихая грусть, а в памяти – дни и ночи, пропитанных кровью фронтовых товарищей.
Бронислав Карпенко:
Он каждый день рисковал своей жизнью ради жизней других. Почетный ветеран Республики Беларусь старается успеть рассказать как можно больше о тех днях, чтобы память о подвиге советских солдат жила вечно. А лучшей наградой за свое мужество считает не медали, а бесконечно голубое мирное небо над Беларусью.
Бронислав Карпенко:
Он не раз смотрел смерти в глаза, был свидетелем ужасных кадров, которые мы видим лишь в кино. Как он выжил – и сам не знает. Говорит, что помогла вера. Освободитель, герой. Человек, который однажды сотворил подвиг, помнить о котором наш долг. Перед ним, и перед теми, кто так и не увидел тот самый победный салют.
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«Мы почувствовали, что пришли не просто иностранцы, а пришли люди в человеческой форме, но звери». Воспоминания о ВОВ ветерана Бронислава Карпенко
Бронислав Карпенко – один из тех, кто носит сегодня гордое имя «победитель». Еще мальчишкой он ушел в 1943-м в лес, там встретил партизанский отряд и уговорил...
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