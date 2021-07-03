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Владимир Путин и Валентина Матвиенко направили свои поздравления Александру Лукашенко с Днём Независимости

03.07.2021 12:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На адрес Александра Лукашенко 3 июля поступают многочисленные поздравления с Днем Независимости от лидеров и общественных деятелей зарубежных государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Путин и Валентина Матвиенко направили свои поздравления Александру Лукашенко с Днём Независимости

Президент России выразил уверенность, что совместными усилиями Москва и Минск будут и впредь укреплять союзнические связи, конструктивное двустороннее сотрудничество во всех сферах.

Владимир Путин и Валентина Матвиенко направили свои поздравления Александру Лукашенко с Днём Независимости

В поздравлении белорусскому народу спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко пожелала братскому народу Республики Беларусь мирного неба над головой, благополучия и процветания.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. На адрес Александра Лукашенко 3 июля поступают многочисленные поздравления с Днем Независимости от лидеров и общественных деятелей зарубежных...
 
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