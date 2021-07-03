Как развивался столичный регион за годы суверенитета: Смолевичи – в чем особенность города?

Источник материала: ОНТ

В День Независимости листаем страницы нашей суверенной истории. 2014-й год. Столичный регион развивается, и было принято решение сделать городами-спутниками Минска Логойск, Дзержинск, Заславль, Фаниполь, Руденск и Смолевичи. Эти населенные пункты уже сейчас могут похвастаться развитой инфраструктурой и комфортными условиями для жизни. Отправляемся в Смолевичи. Узнаем, чем уже сейчас особенный этот регион.

Семья Сенько из Минска в 2015 году получила заветные ключи от собственных 60 кв. м. Правда, не в столице, а в Смолевичах. Квартира в 30 км от МКАД была решением не запланированным, но хорошо обдуманным. Пока глава семьи на работе, Екатерина с дочерью показали нам окрестности. Рядом с многоэтажкой большой торговый центр, водохранилище и пляж. Во дворе сразу две детские площадки. Соседи все приветливы. Смущают лишь строительные краны, но и это временно. В 2015-м их дом был один на пустыре. А сегодня район вырос и расширился, при этом свободного воздуха все равно больше, чем в столице.

Екатерина Сенько, жительница г. Смолевичи: «Основополагающей была, конечно, сниженная процентная ставка по кредиту. Это, естественно, очень большая подмога. Приехали с супругом на место нашего будущего дома, посмотрели, что рядом располагается шикарное Смолевичское водохранилище. Это было как дополнение к нашему принятому решению, что мы сюда переедем и здесь будем жить. Никаких вопросов по определению моей дочки в дошкольное учреждение не возникало. Перешли в школу, где также у нас не возникло вопросов с зачислением».

Пока дочка добирается до учебы на транспорте. Но уже в этом году в 5 мин. ходьбы от дома откроется новая школа на 720 мест. Напротив нее расположен и современный детский сад на 230 малышей, распахнувший свои двери в ноябре 2020-го. Кстати, уже 7-й в городе. Большая безопасная территория снаружи с мягким покрытием, горками, песочницами и образовательными игрушками, спортивная площадка и даже мини-огород, где дети учатся выращивать овощи и ухаживать за грядками. А внутри здания – бассейн, интерактивный пол для изучения английского и не только.

Ольга Пекарь, заведующая яслями-садом №7 г. Смолевичи «Буслик»: «У нас есть интерактивный центр, где расположены столы, песочницы, компьютеры, интерактивный глобус для изучения начальной географии. Есть лего-центр, арт-студия, где ребята рисуют, лепят, рисуют песком, работают с глиной. Есть 3D-принтер, специальный педагог приходит и проводит дополнительные услуги, где ребята занимаются 3D-моделированием».

Население города-спутника и в целом района стремительно растет. С 2019-го по 2020-й смолевичскую прописку получили 2,5 тыс. человек. А население района увеличилось на 5,5 тыс. И планируется, что к 2025 году жителей города Смолевичи будет в 2 раза больше.

Андрей Ратомский, председатель Смолевичского районного исполнительного комитета: «Считается, как территория города-спутника – это Северо-западный квартал. Это 1880 га, которые выделены отдельным указом. Планируется, что там будет порядка 34 дома для новоселов. Под это соответственно делается инфраструктура. Имеются новые сети коммуникации и сети водоснабжения. Электроснабжение идет.

Сегодня разрабатывается новый генплан у города Смолевичи – порядка 380 гектаров, на котором будет дальше реализовываться этот проект».

Смолевичи, как город-спутник Минска, должен, в первую очередь, стать спальным районом столицы. Идея проекта – маятниковая миграция. Для удобного сообщения между населенными пунктами строится современная магистраль. Но есть рабочие места и здесь. Основа развития города – соседство с Китайско-белорусским индустриальным парком «Великий камень» и Национальным аэропортом Минск. А еще птицефабрика и более мелкие производства и хозяйства. Сегодня в районе 2,5 тыс. вакансий. Одним словом, Смолевичи - город молодой, активно развивающийся и перспективный, с самобытной природой, скверами и парками. Один из них, кстати, открыли 3 июля.

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