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Поздравления с Днем Независимости поступают в адрес Лукашенко и белорусского народа от зарубежных лидеров

03.07.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Поздравления с Днем Независимости поступают в адрес Лукашенко и белорусского народа от зарубежных лидеров

Поздравления с Днем Независимости поступают от руководителей зарубежных государств, интеграционных объединений и международных организаций, иностранных политических и общественных деятелей в адрес Александра Лукашенко и белорусского народа, сообщает пресс-служба Главы государства.

Президента Беларуси и народ республики поздравили генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, Папа Римский Франциск, руководители России, Китая, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Великобритании, Сербии, Турции, Туркменистана, Азербайджана, Египта, Израиля, Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирана, Кубы, Вьетнама, Сирии, Таиланда, Шри-Ланки, Малайзии, Сингапура, Никарагуа, Алжира, Кении, Марокко, Эфиопии, Мальтийского ордена, Палестины, Уганды.

В своем поздравлении Путин отметил, что традиции взаимовыручки и братской дружбы, закаленные в суровую военную пору, и в настоящее время служат надежной основой развития российско-белорусских отношений. 

Премьер-министр России Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Государственной думы Вячеслав Володин также адресовали белорусскому лидеру свои поздравления.

Фото: БЕЛТА



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Поздравления с Днем Независимости поступают от руководителей зарубежных государств, интеграционных объединений и международных организаций, иностранных...
 
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