Проспект Независимости в Слониме: ровесник республиканской Независимости, родившийся на стыке двух эпох

Источник материала: ОНТ

Судьба улицы уникальна – проспект рождался как раз на стыке двух эпох. Его первые жители успели застать советскую власть, а новоселы соседних кварталов буквально через дорогу заселялись в дома уже в суверенной Беларуси. По проспекту прогулялась и наша съемочная группа.

Людмила Заяц отлично помнит, с чего в 1987-м на окраине Слонима начинался проспект Независимости – улица рождалась буквально у нее на глазах.

Озеро засыпали, а молодому инженеру поручили осуществлять технадзор за строительством на этом месте микрорайона. Но тут распался Советский Союз. часть кварталов успели заложить до 1991-го, а ключи от квартир в 1992-м получали граждане уже новой страны.

Людмила Заяц, директор управления капитального строительства Слонимского района: «Строительство в те годы велось очень сложно. Не хватало финансирования кредитных линий, ЖСК строились очень. На сегодняшний момент, конечно, выросло очень много микрорайонов вдоль проспекта. Это мы построили микрорайон Брестской, микрорайон Юго-Запад. На сегодняшний день мы уже проектируем от этого микрорайона еще новый микрорайон – Ефросиньи Полоцкой. Жизнь идет, строительство движется».

Вместе со строительством кварталов надо было прокладывать дорогу. Так в 92-м и появился проспект Независимости. Больше километра в длину. На волне патриотизма в новом государстве ему присвоили громкое имя.

За 30 лет окраина города превратилась в один из крупнейших в Слониме жилых комплексов и магистральную улицу.

Есть в микрорайоне и две школы. Многие ученики живут на проспекте Независимости. Поэтому о его громком имени, суверенитете, любви к Родине говорят часто. Тем более что в школе расположен кадетский корпус.

Даже в летнем лагере обсуждают главный государственный праздник. И вопросом, что такое независимость этих школьников врасплох не застанешь.

Михаил Пигульский, ученик СШ №9 г.Слонима: «Независимость страны – это не зависеть от других людей и других стран, иметь свои права, умение высказать свое мнение, не получать никакой злобы от людей, возможность получать образование, свободно приезжать из других стран и городов, ходить в лагеря, ходить на экскурсии».

Алексей Трайгель, ученик СШ №9 г.Слонима: «На госдуарственном уровне мне кажется, что независимость – это когда страна не зависит от других стран. То, что нация страны не зависит от других наций, она своя, общая. Еще, мне кажется, когда у государства есть свой язык».

Слонимский проспект, например, в 15 раз меньше минского тезки. Но жизнь здесь тоже кипит. Ровесник белорусской независимости по иронии судьбы всегда развивался в унисон со страной – в успешные годы разворачивали большие стройки, в сложные времена было затишье.

По генплану застройка здесь завершена, последний «кирпичик» стал значимым – весной здесь сдали две первые в области многоэтажки «на электричестве». И планы на будущее у жителей проспекта с громким именем тоже – масштабные.

И ФОК, обещают специалисты, будет – бассейн на 4 дорожки, детская аквазона, кафе, тренажерные залы, баня, боулинг. Проект уже готов, строительство надеются начать уже в этом году.

Тамара Емелина, заместитель председателя Слонимского райисполкома: «Для города Слонима это очень долгожданный объект. Потому что горд – третий по величине в Гродненской области, но не имеет у себя ФОКа. Таким образом по проспекту Независимости будет в полном объеме реализована градостроительная политика».

Конечно на этом развитие проспекта не остановится. Украсить яркими муралами дома, благоустроить зеленые зоны, озеро, оборудовать парковки, открыть торговые центры. чтобы жить на улице с таким ярким названием тоже было – ярко.

Сегодня День Независимости здесь тоже отметят – улицу к празднику украсили еще пару дней назад.

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