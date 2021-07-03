|
Проспект Независимости в Слониме: ровесник республиканской Независимости, родившийся на стыке двух эпох
Источник материала: ОНТ
Судьба улицы уникальна – проспект рождался как раз на стыке двух эпох. Его первые жители успели застать советскую власть, а новоселы соседних кварталов буквально через дорогу заселялись в дома уже в суверенной Беларуси. По проспекту прогулялась и наша съемочная группа.
Людмила Заяц отлично помнит, с чего в 1987-м на окраине Слонима начинался проспект Независимости – улица рождалась буквально у нее на глазах.
Озеро засыпали, а молодому инженеру поручили осуществлять технадзор за строительством на этом месте микрорайона. Но тут распался Советский Союз. часть кварталов успели заложить до 1991-го, а ключи от квартир в 1992-м получали граждане уже новой страны.
Вместе со строительством кварталов надо было прокладывать дорогу. Так в 92-м и появился проспект Независимости. Больше километра в длину. На волне патриотизма в новом государстве ему присвоили громкое имя.
За 30 лет окраина города превратилась в один из крупнейших в Слониме жилых комплексов и магистральную улицу.
Есть в микрорайоне и две школы. Многие ученики живут на проспекте Независимости. Поэтому о его громком имени, суверенитете, любви к Родине говорят часто. Тем более что в школе расположен кадетский корпус.
Даже в летнем лагере обсуждают главный государственный праздник. И вопросом, что такое независимость этих школьников врасплох не застанешь.
Слонимский проспект, например, в 15 раз меньше минского тезки. Но жизнь здесь тоже кипит. Ровесник белорусской независимости по иронии судьбы всегда развивался в унисон со страной – в успешные годы разворачивали большие стройки, в сложные времена было затишье.
По генплану застройка здесь завершена, последний «кирпичик» стал значимым – весной здесь сдали две первые в области многоэтажки «на электричестве». И планы на будущее у жителей проспекта с громким именем тоже – масштабные.
И ФОК, обещают специалисты, будет – бассейн на 4 дорожки, детская аквазона, кафе, тренажерные залы, баня, боулинг. Проект уже готов, строительство надеются начать уже в этом году.
Конечно на этом развитие проспекта не остановится. Украсить яркими муралами дома, благоустроить зеленые зоны, озеро, оборудовать парковки, открыть торговые центры. чтобы жить на улице с таким ярким названием тоже было – ярко.
Сегодня День Независимости здесь тоже отметят – улицу к празднику украсили еще пару дней назад.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Проспект Независимости в Слониме: ровесник республиканской Независимости, родившийся на стыке двух эпох
Судьба улицы уникальна – проспект рождался как раз на стыке двух эпох. Его первые жители успели застать советскую власть, а новоселы соседних кварталов буквально...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)