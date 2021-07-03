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Государственный гимн – музыка, которая звучит в каждом сердце

03.07.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Государственный гимн – музыка, которая звучит в каждом сердце

«Мы, беларусы» – уже с первой строчки понятно, что это за песня. Государственный гимн – один из отличительных знаков страны, звучит внутри и за ее пределами с 1955 года. Слова менялись, но музыка, которая нас связала, всегда оставалась прежней.

Ежедневно просыпаемся и засыпаем вместе, встречаем каждый год грядущий. Эта, пожалуй, самая «народная» телеверсия гимна. В эфире ОНТ – финал масштабного мультимедийного флешмоба. Спели буквальном всем миром, всем народом... От души.

Виталий Кульбаков, главный дирижер Президентского оркестра Беларуси: «Исполняем Государственный гимн Республики Беларусь по эталонному варианту. Это аранжировка Вячеслава Кузнецова. Самое знаковое для нас исполнение – при инаугурации Главы государства».

Дирижер чувствует всем телом. Обратите внимание на его мимику, когда оркестр играет гимн. Сочинил мелодию композитор Нестор Соколовский еще в 1944 году.

Спустя 11 лет, когда автора уже не стало, эта музыка стала вечной. Точное попадание в ноты.

Таисия Лосьмакова, артист Президентского оркестра Беларуси: «Первое произведение в нашем репертуаре. Любой музыкант нашего коллектива с закрытыми глазами, с любого такта, исполнит гимн».

С 1991 года, когда Беларусь обрела независимость, гимн исполняли без слов. Но это же светская «песнь песней»! В середине XX века поэт Михась Климкович написал «Мы, беларусы».

Первая строка неизменна. Старый текст переложили на новый лад в 2002-м.    

Александр Матяс, корреспондент ОНТ: «Как слушать гимн? Стоя, без головного убора и глядя на флаг. Это прописано в Законе о госсимволах. А нужно ли знать текст главной песни? Здесь каждый решает сам. Но ведь приятно смотреть на наших атлетов, когда они на верхней ступени пьедестала с золотыми медалями и из их уст звучит на весь мир «Мы, беларусы».

«Мірныя людзі», «шчыра сябруем», «сілы гартуем» – главная песня, генетический код нации. Почти 20 лет назад наш телеканал организовал акцию. «Споем гимн вместе!» - поддержал Президент. Теперь это одна из традиций Дня независимости. Сегодня вечером у стелы «Минск – город-герой» и в эфире ОНТ музыка, которая звучит в каждом сердце.   

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Теги: Минск
 
 
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«Мы, беларусы» – уже с первой строчки понятно, что это за песня. Государственный гимн – один из отличительных знаков страны, звучит внутри и за ее пределами с 1955...
 
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