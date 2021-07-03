|
Государственный гимн – музыка, которая звучит в каждом сердце
Источник материала: ОНТ
«Мы, беларусы» – уже с первой строчки понятно, что это за песня. Государственный гимн – один из отличительных знаков страны, звучит внутри и за ее пределами с 1955 года. Слова менялись, но музыка, которая нас связала, всегда оставалась прежней.
Ежедневно просыпаемся и засыпаем вместе, встречаем каждый год грядущий. Эта, пожалуй, самая «народная» телеверсия гимна. В эфире ОНТ – финал масштабного мультимедийного флешмоба. Спели буквальном всем миром, всем народом... От души.
Дирижер чувствует всем телом. Обратите внимание на его мимику, когда оркестр играет гимн. Сочинил мелодию композитор Нестор Соколовский еще в 1944 году.
Спустя 11 лет, когда автора уже не стало, эта музыка стала вечной. Точное попадание в ноты.
С 1991 года, когда Беларусь обрела независимость, гимн исполняли без слов. Но это же светская «песнь песней»! В середине XX века поэт Михась Климкович написал «Мы, беларусы».
Первая строка неизменна. Старый текст переложили на новый лад в 2002-м.
«Мірныя людзі», «шчыра сябруем», «сілы гартуем» – главная песня, генетический код нации. Почти 20 лет назад наш телеканал организовал акцию. «Споем гимн вместе!» - поддержал Президент. Теперь это одна из традиций Дня независимости. Сегодня вечером у стелы «Минск – город-герой» и в эфире ОНТ музыка, которая звучит в каждом сердце.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Мы, беларусы» – уже с первой строчки понятно, что это за песня. Государственный гимн – один из отличительных знаков страны, звучит внутри и за ее пределами с 1955...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)