«Беларусь и мир»: соотечественников поздравляют белорусские дипломаты

Источник материала: ОНТ

День Независимости – праздник, который нас объединяет. Соотечественников поздравляют дипломаты, аккредитованные при международных организациях. Беларусь – активный участник ЮНЕСКО, и наравне с другими государствами участвует в решении проблем глобальной повестки.

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