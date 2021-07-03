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«Беларусь и мир»: соотечественников поздравляют белорусские дипломаты
Источник материала: ОНТ
День Независимости – праздник, который нас объединяет. Соотечественников поздравляют дипломаты, аккредитованные при международных организациях. Беларусь – активный участник ЮНЕСКО, и наравне с другими государствами участвует в решении проблем глобальной повестки.
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День Независимости – праздник, который нас объединяет. Соотечественников поздравляют дипломаты, аккредитованные при международных организациях. Беларусь –...
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