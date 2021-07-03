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Достояние Республики: Минский тракторный завод
Источник материала: ОНТ
Лен, васильки, Беловежская пуща – несомненные символы Беларуси. А еще есть флагманы промышленности, благодаря которым нашу страну знают , как надежного делового партнера. Один из таких – трактор «Беларус». Этих мощных и надежных тружеников знают во всех уголках планеты.
Беларусь – тракторная держава. И хоть масштаб машины невелик – сил более чем предостаточно. МТЗ-82 – классика, но его постоянно обновляют.
Главное – комфорт для водителя. Простота, надежность, доступность комплектующих и приятная цена – вот за что ценят «восемьдесят двойки». Производит технику крупнейший машистроительный завод страны.
29 мая 1946 года Совмин СССР принял решение о строительстве тракторного завода в Минске. Проект предусматривал выпуск до 50 гусеничных тракторов в сутки. Также предстояло наладить изготовление дизельных и пусковых двигателей. Сегодня Минский тракторный завод – предприятие полного цикла.
Еще в советские времена все тракторы, которые уходили на экспорт, имели звучное имя «Беларус». Торговую марку не просто сохранили, благодаря ей отечественное машиностроение до сих пор имеет солидную репутацию – развиваются технологии, появляется все больше новых машин.
Каждый десятый трактор в мире – белорусский, а завод сегодня входит в десятку ведущих предприятий по выпуску колесной техники. Сборочные производства МТЗ работают в России, Казахстане, Китае, Алжире и Венесуэле.
Сегодня предприятие выпускает более 100 моделей тракторов для всех климатических условий. Что важно, только 15 % комплектующих – импортные. И какой бы ни была ситуация на внешних рынках, в 120 странах белорусский трактор называют не иначе как кормильцем, а рокот мотора МТЗ можно услышать в самых отдаленных уголках планеты.
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Лен, васильки, Беловежская пуща – несомненные символы Беларуси. А еще есть флагманы промышленности, благодаря которым нашу страну знают , как надежного делового...
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