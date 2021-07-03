Достояние Республики: Минский тракторный завод

Источник материала: ОНТ

Лен, васильки, Беловежская пуща – несомненные символы Беларуси. А еще есть флагманы промышленности, благодаря которым нашу страну знают , как надежного делового партнера. Один из таких – трактор «Беларус». Этих мощных и надежных тружеников знают во всех уголках планеты.

Беларусь – тракторная держава. И хоть масштаб машины невелик – сил более чем предостаточно. МТЗ-82 – классика, но его постоянно обновляют.

Главное – комфорт для водителя. Простота, надежность, доступность комплектующих и приятная цена – вот за что ценят «восемьдесят двойки». Производит технику крупнейший машистроительный завод страны.

29 мая 1946 года Совмин СССР принял решение о строительстве тракторного завода в Минске. Проект предусматривал выпуск до 50 гусеничных тракторов в сутки. Также предстояло наладить изготовление дизельных и пусковых двигателей. Сегодня Минский тракторный завод – предприятие полного цикла.

Еще в советские времена все тракторы, которые уходили на экспорт, имели звучное имя «Беларус». Торговую марку не просто сохранили, благодаря ей отечественное машиностроение до сих пор имеет солидную репутацию – развиваются технологии, появляется все больше новых машин.

Виталий Вовк, генеральный директор Минского тракторного завода: «В этом году мы выпустим четырехмиллионный трактор. Раньше у нас было несколько моделей, сегодня – широкий модельный ряд: от мотоблоков в 9 лошадиных сил, до самого мощного трактора – 450 лошадиных сил. По поручению Президента, мы освоили технику для зимних видов спорта – это подготовка лыжных трас, подготовка дворовых территорий для катания на коньках и игры в хоккей, прокладка лыжных трасс в горной местности, и сегодня мы изготавливаем дозаливочный комбайн для ледовых дворцов, он будет экологически чистым».

Каждый десятый трактор в мире – белорусский, а завод сегодня входит в десятку ведущих предприятий по выпуску колесной техники. Сборочные производства МТЗ работают в России, Казахстане, Китае, Алжире и Венесуэле.

Валентин Чикунов, главный специалист по экономическим вопросам Минского тракторного завода: «Наш вклад в независимость Республики Беларусь заключается в том, что в наш холдинг «МТЗ» входит 10 предприятий, в холдинге работает более 24 тысяч человек, на головном заводе – более 16 тысяч. Мы даем и рабочие места, и заработную плату»

Сегодня предприятие выпускает более 100 моделей тракторов для всех климатических условий. Что важно, только 15 % комплектующих – импортные. И какой бы ни была ситуация на внешних рынках, в 120 странах белорусский трактор называют не иначе как кормильцем, а рокот мотора МТЗ можно услышать в самых отдаленных уголках планеты.

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