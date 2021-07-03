|
Белорусский флаг, побывавший на Эвересте, вручили Лукашенко участники экспедиции
Источник материала: ОНТ
Государственный флаг и копию Знамени Победы, которые были подняты на самую высокую точку планеты, во время торжественного мероприятия возле Кургана Славы вручили Александру Лукашенко участники экспедиции на Эверест,
Глава государства отметил, что гордится командой альпинистов, как и белорусскими участниками антарктической экспедиции. Президент считает, что необходимо их представить к наградам.
Фото: БЕЛТА
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Государственный флаг и копию Знамени Победы, которые были подняты на самую высокую точку планеты, во время торжественного мероприятия возле Кургана Славы вручили...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)