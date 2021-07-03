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Лукашенко: Курган Славы – это сакральный символ. Символ нашей независимости и свободной жизни
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко в День Независимости возложил венок в мемориальном комплексе «Курган Славы» и подчеркнул особое значение для белорусского народа этого места,
Президент отметил символизм места проведения мероприятия. Курган Славы - священное место для каждого белоруса. Судьба страны решалась здесь в середине прошлого столетия, шли бои за столицу нашей Родины, напомнил Глава государства.
Курган насыпали своими руками в буквальном смысле тысячи людей, которые знали войну в лицо, помнили убитых товарищей, скорбели о потерянных родственниках.
Минуту молчания Президент объявил в память о героях Великой Отечественной войны.
Фото: БЕЛТА
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Александр Лукашенко в День Независимости возложил венок в мемориальном комплексе «Курган Славы» и подчеркнул особое значение для белорусского народа этого...
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