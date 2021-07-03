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Лукашенко: Курган Славы – это сакральный символ. Символ нашей независимости и свободной жизни

03.07.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко: Курган Славы – это сакральный символ. Символ нашей независимости и свободной жизни

Александр Лукашенко в День Независимости возложил венок в мемориальном комплексе «Курган Славы» и подчеркнул особое значение для белорусского народа этого места, передает БЕЛТА.

Президент отметил символизм места проведения мероприятия. Курган Славы - священное место для каждого белоруса. Судьба страны решалась здесь в середине прошлого столетия, шли бои за столицу нашей Родины, напомнил Глава государства.

Курган насыпали своими руками в буквальном смысле тысячи людей, которые знали войну в лицо, помнили убитых товарищей, скорбели о потерянных родственниках. 

Минуту молчания Президент объявил в память о героях Великой Отечественной войны.


Фото: БЕЛТА





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Александр Лукашенко в День Независимости возложил венок в мемориальном комплексе «Курган Славы» и подчеркнул особое значение для белорусского народа этого...
 
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