Лукашенко: Курган Славы – это сакральный символ. Символ нашей независимости и свободной жизни

Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко в День Независимости возложил венок в мемориальном комплексе «Курган Славы» и подчеркнул особое значение для белорусского народа этого места, передает БЕЛТА.

Президент отметил символизм места проведения мероприятия. Курган Славы - священное место для каждого белоруса. Судьба страны решалась здесь в середине прошлого столетия, шли бои за столицу нашей Родины, напомнил Глава государства.

Курган насыпали своими руками в буквальном смысле тысячи людей, которые знали войну в лицо, помнили убитых товарищей, скорбели о потерянных родственниках.

Минуту молчания Президент объявил в память о героях Великой Отечественной войны.





Фото: БЕЛТА

















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