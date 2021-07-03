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Лукашенко: Главный праздник страны воплощает в себе многовековую историю борьбы белорусов за свободу и право жить на родной земле

03.07.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко: Главный праздник страны воплощает в себе многовековую историю борьбы белорусов за свободу и право жить на родной земле

Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Независимости, сообщает пресс-служба Главы государства.

Президент обратил внимание на глубокий символизм того, что дата праздника Дня Независимости исторически связана с днем освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков. 

Александр Лукашенко отметил, что белорусы всегда черпали силы в духовном наследии предков, в их самоотверженности и трудолюбии. 

Президент уверен, что, только приумножая достигнутое и бережно храня память о героях, народ Беларуси всегда будет сам определять собственную судьбу и оставаться хозяевами на своей земле.

Фото: БЕЛТА



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Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Независимости, сообщает пресс-служба Главы государства. Президент обратил внимание на глубокий символизм...
 
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