Лукашенко: Главный праздник страны воплощает в себе многовековую историю борьбы белорусов за свободу и право жить на родной земле

Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Независимости, сообщает пресс-служба Главы государства.

Президент обратил внимание на глубокий символизм того, что дата праздника Дня Независимости исторически связана с днем освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков.

Александр Лукашенко отметил, что белорусы всегда черпали силы в духовном наследии предков, в их самоотверженности и трудолюбии.

Президент уверен, что, только приумножая достигнутое и бережно храня память о героях, народ Беларуси всегда будет сам определять собственную судьбу и оставаться хозяевами на своей земле.

Фото: БЕЛТА









Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram