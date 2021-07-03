США ввели временный мораторий на смертную казнь

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд отметил обеспокоенность возросшим числом случаев, когда осужденных оправдывали уже после исполнения исключительной меры наказания, а также данными, указывающими на дискриминационные решения в отношении представителей меньшинств.





«Эти веские доводы заслуживают тщательного изучения и оценки. В то же время, Министерство юстиции должно неукоснительно обеспечивать выполнение обязательства о справедливом и гуманном отношении в ходе исполнения существующих федеральных законов, регулирующих смертные приговоры», — сказано в обнародованном меморандуме Минюста о приостановке смертных приговоров на федеральном уровне, пишет golosameriki.com .

По распоряжению Гарленда, Минюст пересмотрит целый ряд действующих регламентов. В частности, речь идет об использовании инъекций на основе пентобарбитала, который, по мнению многих специалистов, может вызывать мучительную смерть.

Сметные казни в США за федеральные преступления были возобновлены администрацией Дональда Трампа в июле прошлого года после 17-летнего перерыва (за минувший год 16 человек попали под «вышку»).

На данный момент, смертную казнь за федеральные преступления в США ожидают около 50 человек. При этом, в США к высшей мере приговаривают и на уровне штатов, и нынешнее решение Верховного суда на таких делах не скажется.

Ранее сообщалось, что Казахстан присоединился ко второму факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленного на отмену смертной казни. Закон о ратификации президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал 2 января.