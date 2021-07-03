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США ввели временный мораторий на смертную казнь
Источник материала: Навiны
Генеральный прокурор США Меррик Гарланд отметил обеспокоенность возросшим числом случаев, когда осужденных оправдывали уже после исполнения исключительной меры наказания, а также данными, указывающими на дискриминационные решения в отношении представителей меньшинств.
«Эти веские доводы заслуживают тщательного изучения и оценки. В то же время, Министерство юстиции должно неукоснительно обеспечивать выполнение обязательства о справедливом и гуманном отношении в ходе исполнения существующих федеральных законов, регулирующих смертные приговоры», — сказано в обнародованном меморандуме Минюста о приостановке смертных приговоров на федеральном уровне, пишет
По распоряжению Гарленда, Минюст пересмотрит целый ряд действующих регламентов. В частности, речь идет об использовании инъекций на основе пентобарбитала, который, по мнению многих специалистов, может вызывать мучительную смерть.
Сметные казни в США за федеральные преступления были возобновлены администрацией Дональда Трампа в июле прошлого года после 17-летнего перерыва (за минувший год 16 человек попали под «вышку»).
На данный момент, смертную казнь за федеральные преступления в США ожидают около 50 человек. При этом, в США к высшей мере приговаривают и на уровне штатов, и нынешнее решение Верховного суда на таких делах не скажется.
Ранее сообщалось, что Казахстан
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Генеральный прокурор США Меррик Гарланд отметил обеспокоенность возросшим числом случаев, когда осужденных оправдывали уже после исполнения исключительной меры...
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