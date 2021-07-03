﻿ США ввели временный мораторий на смертную казнь. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

США ввели временный мораторий на смертную казнь

03.07.2021 13:01 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд отметил обеспокоенность возросшим числом случаев, когда осужденных оправдывали уже после исполнения исключительной меры наказания, а также данными, указывающими на дискриминационные решения в отношении представителей меньшинств.

США ввели временный мораторий на смертную казнь

«Эти веские доводы заслуживают тщательного изучения и оценки. В то же время, Министерство юстиции должно неукоснительно обеспечивать выполнение обязательства о справедливом и гуманном отношении в ходе исполнения существующих федеральных законов, регулирующих смертные приговоры», — сказано в обнародованном меморандуме Минюста о приостановке смертных приговоров на федеральном уровне, пишет golosameriki.com.

По распоряжению Гарленда, Минюст пересмотрит целый ряд действующих регламентов. В частности, речь идет об использовании инъекций на основе пентобарбитала, который, по мнению многих специалистов, может вызывать мучительную смерть.

Сметные казни в США за федеральные преступления были возобновлены администрацией Дональда Трампа в июле прошлого года после 17-летнего перерыва (за минувший год 16 человек попали под «вышку»).

На данный момент, смертную казнь за федеральные преступления в США ожидают около 50 человек. При этом, в США к высшей мере приговаривают и на уровне штатов, и нынешнее решение Верховного суда на таких делах не скажется.

Ранее сообщалось, что Казахстан присоединился ко второму факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленного на отмену смертной казни. Закон о ратификации президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал 2 января.

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Генеральный прокурор США Меррик Гарланд отметил обеспокоенность возросшим числом случаев, когда осужденных оправдывали уже после исполнения исключительной меры...
 
Новости дня
Новости разные
 
Врачи назвали простые способы избавиться от толстого живота. Что нужно есть, а чего не стоит
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by