Руто об Ивулине: «Узаконить беззаконие невозможно, как бы режим ни старался»

Источник материала: Салiдарнасць

Журналист «Трибуны» — об уголовной статье нападающему «Крумкачоў» .

— Бывают такие события, на которые смотришь и думаешь: «Ну, это же сон. Это нереально. Я проснусь – и все, больше этого не будет». Но ты просыпаешься и понимаешь, что нет, это не сон, — пишет Дмитрий Руто . — Это такая жуткая реальность, в которую просто невозможно поверить. Как будто какая-то странная и страшная книга, которую ты читаешь с широко раскрытыми от удивления глазами...

Почему-то сейчас, глядя на последние события в Беларуси, возникают именно такие мысли. 15 суток выпускнице юрфака за то, что поблагодарила преподавателей, которые показали, что такое настоящее право. Но режим посчитал, что произносить фамилии людей, борющихся за правду, это противозаконно.

Ну а потом прилетела новость о коллеге и друге Саше Ивулине. Честно, были предположения, что 30 суток (за флаг, которого и не было) – это, возможно, еще не все. Но даже представить не мог, что запахнет уголовным делом... Читаешь – и не веришь в то, что читаешь. А произносить все это еще страшнее. Но #сашавыйдет.

Не знаю, как описать этот мир... Встречи друзей, которые освобождаются после суток, сменяются вот такими жуткими новостями. Это какой-то сюрреализм, кажется, что что-то фантастическое. И кажется, что проснешься, и все, поймешь, что это лишь сон. Но нет, это такая реальность. К большому сожалению. Белорусская реальность. Проснуться очень хочется. Пока же сны – как и эта фотка – в темных тонах.





Солнце как-то не пробивается в эту жуткую белорусскую реальность. Но свет будет. Обязательно! Потому что узаконить беззаконие невозможно, как бы режим ни старался это сделать, — пишет Руто.

Напомним, журналист «Трибуны», нападающий Александр Ивулин 3 июля должен был выйти на свободу. Но не вышел. Ему предъявили обвинение по 342-й статье УК РБ (до четырёх лет лишения свободы).