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Певица Агурбаш призвала белорусов ради своих референдума и новой Конституции

03.07.2021 13:11 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Анжелика Агурбаш призвала граждан, политические партии и движения Беларуси сформировать оргкомитет по созданию инициативной группы для проведения конституционного референдума.

«Я призываю всех граждан Беларуси, все диаспоры, политические штабы, партии и движения к объединению. На мой взгляд, лучший выход из ситуации, который поможет объединить общество и поможет начать диалог, — это обсуждение предстоящего народного референдума и обсуждение нового проекта Конституции. Мы знаем, что Лукашенко готовит свой референдум, свою Конституцию, и все это делается втайне от общества. Мы не должны этого допустить, мы сами должны написать наши основные законы», - заявил певица в опубликованном в Instagram видео с призывом (https://www.instagram.com/angelicaagurbash/).

«Нам нужно объединить все усилия по совместному выходу из кризиса и добиться референдума с участием нашего народного проекта», — добавила Агурбаш.

Певица также сообщила, что в отношении нее возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 130 УК (Разжигание вражды или розни), которая предусматривает до 12 лет лишения свободы, и ч. 2 ст. 368 УК (Оскорбление президента) — до трех лет. Агурбаш написала, что ее объявили в розыск.

 
 
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Анжелика Агурбаш призвала граждан, политические партии и движения Беларуси сформировать оргкомитет по созданию инициативной группы для проведения...
 
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