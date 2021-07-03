Госпогранкомитет: охрана белорусско-украинской границы ведется в усиленном режиме

Источник материала: Смартпресс

Охрана госграницы Беларуси с Украиной осуществляется в усиленном варианте пограничной службы и пограничного контроля, заявил официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский.

"С учетом складывающейся обстановки на отдельных участках органы пограничной службы применяют тактические резервы для ужесточения контроля за порядком посещения и пребывания граждан в пограничной зоне и полосе", - сказал Бычковский, которого цитирует БелТА .

По его словам, оформление лиц, пересекающих границу в пунктах пропуска, осуществляется как на въезд, так и на выезд с учетом действующих ограничений и дополнительных мер безопасности, которые заключаются в усилении контроля лиц и досмотра транспортных средств, прежде всего следующих на въезд в Беларусь.

Кроме того, продолжил представитель Госпогранкомитета, в целом на украинском направлении увеличено количество пограничных нарядов как на зеленой границе, так и в пунктах пропуска.

Ранее президент Александр Лукашенко поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной. "Огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной", - сказал Лукашенко.

По его словам, в Беларусь "смогут въехать только мирные граждане". "Всех остальных в плен брать не будем", - предупредил он.