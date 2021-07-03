|
Минтруда прокомментировало изменения порядка оплаты труда бюджетников
Источник материала: Партизан
Они вступили в силу с 1 юля. О том, как изменится зарплата работников бюджетной сферы, объяснила заместитель начальника управления оплаты труда в бюджетной сфере главного управления труда и заработной платы Минтруда Татьяна Лукьянчикова.
— С 1 июля на премирование работников бюджетной сферы будут направляться средства в сумме 20% от суммы их оклада. До 1 июля на премирование направлялись 5%. В этой связи я хочу обратить внимание на то,
При этом, представитель Минтруда заверила, что зарплата бюджетников в следующем месяце «однозначно меньшей не будет».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Они вступили в силу с 1 юля. О том, как изменится зарплата работников бюджетной сферы, объяснила заместитель начальника управления оплаты труда в бюджетной сфере...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)