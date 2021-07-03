ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Минтруда прокомментировало изменения порядка оплаты труда бюджетников

03.07.2021 13:15 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Они вступили в силу с 1 юля. О том, как изменится зарплата работников бюджетной сферы, объяснила заместитель начальника управления оплаты труда в бюджетной сфере главного управления труда и заработной платы Минтруда Татьяна Лукьянчикова.

 

— С 1 июля на премирование работников бюджетной сферы будут направляться средства в сумме 20% от суммы их оклада. До 1 июля на премирование направлялись 5%. В этой связи я хочу обратить внимание на то, пишет blizko.by, что данная мера не направлена на повышение оплаты труда бюджетников. Увеличение премирования будет осуществляться в исключительно в пределах бюджетных ассигнований, которые предусмотрены на 2021 год. То есть произойдет перераспределение между элементами заработной платы путем корректировки размеров  отдельных стимулирующих выплат, — сказала Лукьянчикова в эфире БТ.

При этом, представитель Минтруда заверила, что зарплата бюджетников в следующем месяце «однозначно меньшей не будет». 
 
 
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Они вступили в силу с 1 юля. О том, как изменится зарплата работников бюджетной сферы, объяснила заместитель начальника управления оплаты труда в бюджетной сфере...
 
Новости дня
Новости разные
 
Гороскоп на июль: кому ринуться с головой в любовь, а кому сосредоточиться на карьере?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by