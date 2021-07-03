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Лукашенко: надо создать хороший учебник по Великой Отечественной войне, где будет отмечена роль белорусского народа

03.07.2021 13:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Надо создать хороший учебник по Великой Отечественной войне, в котором будет отмечена роль белорусского народа.



Об этом сказал Александр Лукашенко 3 июля во время общения с молодежью у мемориального комплекса "Курган Славы", передает корреспондент БЕЛТА.

Студенты исторических факультетов различных вузов страны, молодые педагоги в разговоре с главой государства рассказали, что во время учебы также занимаются научно-исследовательской деятельностью, особенно касающейся истории Великой Отечественной войны, понимая важность сохранения исторической правды о том периоде жизни страны. Они попросили совета, как им воспитывать подрастающее поколение, чему уделять большее внимание в воспитании патриотизма.

Александр Лукашенко отметил, что самое главное - всегда честно работать.

Наряду с этим он выразил мнение, что важно подготовить учебник о Великой Отечественной войне. "Если вы, будущее наше поколение и молодежь, на основании того, что уже создано, новых фактов, а также учебников советских времен (тогда они неплохие были, хотя что-то замалчивали, чего-то стеснялись, скромничали), на основании того, что было создано в советские времена, создадите достойное учебное пособие - это будет величайшая победа. Потому что главное для студентов - чтобы учебник был носителем знаний", - отметил руководитель государства.

Александр Лукашенко также считает, что в издании должна быть отражена огромная роль белорусского народа:"Я хочу, чтобы был хороший учебник по Великой Отечественной войне, книга, где будет отражено, какую роль мы сыграли в той войне. Это будет сильный вклад. Вы этим занимайтесь. Учебник мы можем дополнить документами тех времен и теми документами, которые мы стыдились показывать, чтобы кого-то не обидеть".

"Займитесь этим, если вы способны", - напутствовал Лукашенко. При этом он отметил, что можно подключить к этому БРСМ и Администрацию Президента.

Руководитель государства считает, что может получиться хорошее издание: "Нам это очень нужно".

Он также подчеркнул, что в стране создано немало памятников и обелисков, к которым, конечно же, надо приводить детей, рассказывать им об истории своей страны. История Великой Отечественной войны содержит зверства и ужас, которые творили фашисты на белорусской земле, и будущие поколения должны об этом знать.

Руководитель государства также считает, что об этом надо напоминать и западным странам: "Мы должны это показывать. Им показывать, которые кричат о санкциях против нас, а сегодня уже продолжают террористические акты на территории Беларуси".
 
 
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