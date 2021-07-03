Лукашенко признался в поражении и рассказал об обиде

Во время сегодняшних мероприятий у Кургана Славы, приуроченных к официальному Дню Независимости, Александр Лукашенко подчеркнул, что «мы не должны забывать и заговаривать главный факт современности — нашу историю хотят переписать, нашу Великую Победу у нас хотят отнять».





Как передает его пресс-служба, Лукашенко считает, что некоторые страны гордятся своим природным богатством, но нет более ценного и дорогого подарка, чем победа в той войне.

«Тот, кто хочет забыть эту победу, — они просто безумцы. Они не думают о том, что мы можем потерять. Но правда состоит в том, — это претензия к нашему поколению — что мы не умели преподнести заблудшим и прочим за границей, за границей нашего государства, сущность нашей победы. Мы не добились от них, чтобы они ценили эту победу, а через нашу победу ценили нас. Что мы их спасли, что мы им подарили жизнь. Надо признать, наше поколение здесь уступило. И вам, молодому поколению, надо иметь это в виду и исправить ту ошибку, которую мы допустили», — подчеркнул правитель.

Исправление этой ошибки, сказал Лукашенко, уже началось расследование преступлений нацизма на белорусской земле [речь идет о возбужденном уголовном деле по факту геноцида населения Беларуси в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период, о котором 9 апреля сообщил генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед].

«Это сродни холокосту белорусского народа. Евреи ведь смогли это доказать, и весь мир сегодня преклоняется перед ними, даже боятся пальцем в них показать. А мы, такие толерантные, добрые, мы никого не хотели обидеть. Допрыгались до того, что нас обидели. Поэтому мы начали этот процесс, а вам следует его продолжить», — заявил Лукашенко.

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