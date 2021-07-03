ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

У Украины слабые шансы обыграть Англию, - букмекеры

03.07.2021 13:53 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Украина добралась до четвертьфинала Евро, что является уже успехом. Но теперь у нее в соперниках Англия, самый сильный оппонент за весь турнир.



Компания Favbet предлагает лучшие коэффициенты на встречу сборных в 1/4 финала Евро-2020.

Команда Андрея Шевченко вопреки пессиместическим прогнозам одолела Швецию, которой уже пророчили проход после откровенно слабой игры украинцев против Австрии в третьем туре. Но, надо признать, Украине очень повезло в ряде моментов, что результат вышел именно таким, пишет РБК-Украина. Здесь можно говорить и о непропущенном втором голе в основное время, и о травме Артема Беседина, приведшей к удалению у шведов, ну и гол Артема Довбыка в тот момент, когда все уже настраивались на серию пенальти.

Англия же у себя дома в Лондоне выдала свою лучшую игру на турнире, заслуженно обыграв Германию 2:0. В этот раз у англичан не будет преимущества домашнего поля, впервые за весь турнир. И вряд ли оно будет и у Украины, поскольку болельщиков из обеих стран не пустят в Италию из-за ковидных ограничений. Хотя, конечно, украинская сборная может рассчитывать на поддержку диаспоры и рабочих из Украины.

Favbet оценивает вероятность победы Украины большим коэффициентом 8,3, победа Англии - 1,48, ничья - 4,35.

Проход Украины в полуфинал оценивается коэффициентом 4,85, Англии - 1,21.

Украина - Англия. 3 июля. 22:00. Рим. Трансляция - "Украина". Также матч можно посмотреть на oll.tv при партнерстве Favbet.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Украина добралась до четвертьфинала Евро, что является уже успехом. Но теперь у нее в соперниках Англия, самый сильный оппонент за весь турнир.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Я вас обожаю». Молодая белоруска призналась в любви Александру Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by