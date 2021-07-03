«Я вас обожаю». Молодая белоруска призналась в любви Александру Лукашенко

сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на Telegram-канал «Пул Первого». Об этомкорреспондент агентства «Минск-Новости» сона Telegram-канал «Пул Первого».









В видеоролике руководитель государства общается с гостями мероприятия, и одна из девушек подходит к нему с объятиями, заявляя, что любит Лукашенко.





— Я вас так люблю, я вас обожаю, — сказала девушка.





Лукашенко поинтересовался, замужем ли она, и пошутил, что супруг будет ревновать к таким заявлениям.





Видео из Telegram-канала «Пул Первого»