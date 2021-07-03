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«Я вас обожаю». Молодая белоруска призналась в любви Александру Лукашенко
Источник материала: Партизан
После торжественной церемонии возложения у Кургана Славы Александр Лукашенко пообщался с собравшимися гражданами и получил эмоциональное признание от белоруски.
Об этом
В видеоролике руководитель государства общается с гостями мероприятия, и одна из девушек подходит к нему с объятиями, заявляя, что любит Лукашенко.
— Я вас так люблю, я вас обожаю, — сказала девушка.
Лукашенко поинтересовался, замужем ли она, и пошутил, что супруг будет ревновать к таким заявлениям.
Видео из Telegram-канала «Пул Первого»
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После торжественной церемонии возложения у Кургана Славы Александр Лукашенко пообщался с собравшимися гражданами и получил эмоциональное признание от...
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