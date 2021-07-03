Источник материала: UDF



Фото: TUT.BY

TUT.BY

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Как работают пункты пропуска на границе с Украиной и закроют ли их Охрана госграницы Беларуси с Украиной осуществляется в усиленном варианте.

— Изменений в работе пунктов пропуска нет. Езжайте (в Украины), нет никаких проблем. Вас же это (закрытие границ) не касается. Здесь же, наверное, касается вопросов противоправной деятельности на государственной границе. Если не собираетесь нарушать, не переживайте. По пропуску граждан через государственную границу работаем без изменений, с учетом постановления Совета министров Республики Беларусь №624 (постановление «О мерах по предотвращению распространения инфекционного заболевания»).На вопрос, может ли все поменяться, к примеру, через неделю: выедешь в Украину, а тебя потом не пустят обратно, на прямой линии четко не ответили.— А что может поменяться? Никаких изменений в работе пункта пропуска нет. Граждане Республики Беларусь свободно возвращаются домой, беспрепятственно, без проблем. Если вы контрабандист и собираетесь вести противоправную деятельность в Беларуси, тогда переживать стоит, — сказали на прямой линии.Официальный представитель ГПКрассказал «Sputnik Беларусь», что охрана госграницы Беларуси с Украиной осуществляется в усиленном варианте.— Оформление лиц, пересекающих границу в пунктах пропуска, осуществляется как на въезд, так и на выезд с учетом действующих ограничений и дополнительных мер безопасности, которые заключаются в усилении контроля лиц и досмотра транспортных средств, прежде всего следующих на въезд в Беларусь, — сказал Бычковский.Причиной решения закрыть границу с Украиной, напомним,назвал то, что с территории соседней страны идет «огромное количество оружия».— Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной, — сказал Лукашенко.Как он выразился, в Беларусь смогут беспрепятственно въехать лишь мирные граждане.