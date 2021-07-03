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Как работают пункты пропуска на границе с Украиной и закроют ли их

03.07.2021 14:07 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Как работают пункты пропуска на границе с Украиной и закроют ли их
Фото: TUT.BY
2 июля Александр Лукашенко распорядился полностью перекрыть границу с Украиной. Об этом он заявил в пятницу во Дворце республики во время торжественного собрания в честь Дня Независимости. Журналист TUT.BY позвонил на прямую телефонную линию Госпогранкомитета как физлицо и узнал, будут ли изменения в работе пунктов пропуска.

— Изменений в работе пунктов пропуска нет. Езжайте (в Украины), нет никаких проблем. Вас же это (закрытие границ) не касается. Здесь же, наверное, касается вопросов противоправной деятельности на государственной границе. Если не собираетесь нарушать, не переживайте. По пропуску граждан через государственную границу работаем без изменений, с учетом постановления Совета министров Республики Беларусь №624 (постановление «О мерах по предотвращению распространения инфекционного заболевания»).

На вопрос, может ли все поменяться, к примеру, через неделю: выедешь в Украину, а тебя потом не пустят обратно, на прямой линии четко не ответили.

— А что может поменяться? Никаких изменений в работе пункта пропуска нет. Граждане Республики Беларусь свободно возвращаются домой, беспрепятственно, без проблем. Если вы контрабандист и собираетесь вести противоправную деятельность в Беларуси, тогда переживать стоит, — сказали на прямой линии.


Официальный представитель ГПК Антон Бычковский рассказал «Sputnik Беларусь», что охрана госграницы Беларуси с Украиной осуществляется в усиленном варианте.

— Оформление лиц, пересекающих границу в пунктах пропуска, осуществляется как на въезд, так и на выезд с учетом действующих ограничений и дополнительных мер безопасности, которые заключаются в усилении контроля лиц и досмотра транспортных средств, прежде всего следующих на въезд в Беларусь, — сказал Бычковский.

Причиной решения закрыть границу с Украиной, напомним, Александр Лукашенко назвал то, что с территории соседней страны идет «огромное количество оружия».

— Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной, — сказал Лукашенко.

Как он выразился, в Беларусь смогут беспрепятственно въехать лишь мирные граждане.
 
 
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Охрана госграницы Беларуси с Украиной осуществляется в усиленном варианте.
 
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