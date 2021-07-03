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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Нацбанк спросил у белорусов, какую инфляцию они ожидают. Такими пессимистичными ответы еще не были Опубликован анализ инфляционных ожиданий белорусов за июнь.

Нацбанк опубликовал на своем сайте анализ инфляционных ожиданий белорусов за июнь. По данным регулятора, заметно выросло число тех, кто считает, что цены за последние 12 месяцев выросли «очень сильно». Причем такими пессимистичными ответы не были с момента запуска Нацбанком подобного опроса — с ноября 2017 года.Большинство белорусов (85,8%) считают,БГ, что в ближайшие 12 месяцев цены будут увеличиваться быстрее, чем сейчас, или так же интенсивно. По данным опроса за март, такого же мнения придерживались 75,6% белорусов. Остальные опрошенные считают, что рост цен на товары и услуги замедлится. Заметно больше стало число тех, кто считает, что цены за последние 12 месяцев выросли «очень сильно»: 57,4% в июне против 49,7% в марте.Белорусы по-прежнему хранят сбережения чаще всего наличными «под подушкой» — 36,4% от всех опрошенных. В марте предпочтения сбережениям в наличной форме отдавали 31,6%. При этом чуть больше стало тех, кто хранит деньги в банках: 12,1% в июне против 11,8% в марте. А людей, которые предпочитают хранить сбережения в иностранной валюте, стало чуть меньше: в июне — 82,8%, а в марте — 84,6%.При этом стало больше тех, кто считает, что сейчас благоприятное время для крупных покупок, — 28,3% (в марте было 23,7%).Этот анализ подготовлен на основе проводимого с ноября 2017 года опроса белорусов (мужчины и женщины в возрасте старше 18 лет) методом личного интервью по месту жительства (с ноября 2017 года в опросах участвовали 1 000 респондентов, а с мая 2018 года – 2 000 респондентов).Опрос проводился на основе разработанной Нацбанком анкеты, включающей три блока вопросов: цены, покупки, сбережения. Обобщенные количественные показатели ощущаемой и ожидаемой инфляции приведены на основе оценки Нацбанка.Напомним, годовая инфляция в Беларуси в мае разогналась до 9,4% (к такому периоду 2020-го). За май товары и платные услуги подорожали на 0,6%. Чиновники ранее планировали, что в 2021-м годовая инфляция не превысит 5% (декабрь к декабрю). Однако при сохранении нынешних темпов роста цен этот прогноз может быть существенно превышен.