Источник материала: UDF



Фото: president.gov.by

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко отверг любовь молодой незнакомки Молодая белоруска призналась в любви Александру Лукашенко. Его ответ поверг в шок.

Об этомкорреспондент агентства «Минск-Новости».В видеороликеобщается с гостями мероприятия, и одна из девушек подходит к нему с объятиями.— Я вас так люблю, я вас обожаю, — сказала девушка.Лукашенко поинтересовался, замужем ли она, и пошутил, что супруг будет ревновать к таким заявлениям.