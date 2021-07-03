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Лукашенко отверг любовь молодой незнакомки
Источник материала: UDF
Фото: president.gov.by
Об этом
В видеоролике Александр Лукашенко общается с гостями мероприятия, и одна из девушек подходит к нему с объятиями.
— Я вас так люблю, я вас обожаю, — сказала девушка.
Лукашенко поинтересовался, замужем ли она, и пошутил, что супруг будет ревновать к таким заявлениям.
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Молодая белоруска призналась в любви Александру Лукашенко. Его ответ поверг в шок.
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