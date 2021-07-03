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Лукашенко отверг любовь молодой незнакомки

03.07.2021 14:07 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Лукашенко отверг любовь молодой незнакомки
Фото: president.gov.by
3 июля после торжественной церемонии возложения у Кургана Славы Александр Лукашенко пообщался с собравшимися гражданами и получил эмоциональное признание от белоруски. Соответствующее видео разместил Telegram-канала «Пул Первого».

Об этом сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

В видеоролике Александр Лукашенко общается с гостями мероприятия, и одна из девушек подходит к нему с объятиями.

— Я вас так люблю, я вас обожаю, — сказала девушка.

Лукашенко поинтересовался, замужем ли она, и пошутил, что супруг будет ревновать к таким заявлениям.
 
Теги: Минск
 
 
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Молодая белоруска призналась в любви Александру Лукашенко. Его ответ поверг в шок.
 
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