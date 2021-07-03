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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусы массово сообщают о проблемах с переводами и платежами из-за границы Секторальные санкции начали действовать.

— Я этим летом впервые воспользовался системой переводов WesternUnion. Пришел в China Everbright Bank, и, когда назвал страну, куда хочу перевести деньги, сотрудник банка отказал и объяснил это так: «Извините, из-за санкций, попытайтесь воспользоваться услугами другого банка», — говорит Александр. — Я съездил в China Postal Saving Ban, который работает с WesternUnion. Там тоже ответили, что не работают с Беларусью.В техподдержке WesternUnion нас отправили в «Банк БелВЭБ», который занимается техподдержкой клиентов в Беларуси. Там отметили, что пока проблем с переводами из-за санкций не возникало.Журналисты обратились в головной офис компании WesternUnion с запросом, а также в китайские банки, как только получим ответы, сразу же их опубликуем.Учредитель небольшой IT-компании Артем тоже сегодня столкнулся с проблемами. Их немецкий партнер с утра должен был перечислить деньги за выполненную работу по договору. Но не смог этого сделать.— Наш клиент пользуется Stadtsparkasse Mönchengladbach, но трансфер также проходит через государственный банк Landesbank NRW, — говорит Артем. — Это был не первый его платеж, мы так работаем достаточно давно. И вот когда он сегодня попытался перевести ему деньги, получил отказ.— Наш клиент связался с банком, а там ему ответили, что госбанкам Германии не разрешают производить какие-либо платежи в Беларусь из-за того, что опасаются, что эти средства могут подпадать под те пункты, по которым ввели санкции. «Так что они просто все блокируют», — ответил он нам.Артем пока разбирается в ситуации. Пока непонятно, это решение конкретного банка или же разъяснение от Немецкого федерального банка. Мы направили запрос в немецкие банки, как только получим ответ, сразу же опубликуем.После выхода этой новости изданию стали поступать сообщения от читателей.— Маме друг высылает деньги из Германии, сейчас платежи проходят через раз. Во многих банках отказывают, в некоторых по несколько раз пробуют (может, очередной раз и получится), — пишет читательница.— Мы работаем на экспорт, продаем производимые нами пиломатериалы. Аккумулируем средства в Великобритании и платим выручку Беларуси. Так было 3 года. Банк Barclays в Великобритании закрыл нам счет. Мы обратились еще в 6 самых крупных банков и ни один не открыл нам счет по причине санкций, — сообщает читатель.— Через Paysend тоже нельзя перевести деньги. Из Польши в Беларусь, — отмечают другие читатели.— Касательно проблемы с получением платежей из-за границы: я ИП, уже несколько лет работаю с одним заказчиком из Эстонии, обычно перевод приходит через один, максимум два дня. В этот раз деньги шли неделю (в понедельник 21 июня был совершен перевод, деньги дошли только 28 июня). Не знаю, связано это с санкциями или нет, но с такой ситуацией сталкиваюсь впервые (получаю валютные платежи с 2015 года), — говорит еще один белорус.