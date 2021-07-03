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Белорусы массово сообщают о проблемах с переводами и платежами из-за границы

03.07.2021 14:07 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Белорусы массово сообщают о проблемах с переводами и платежами из-за границы
Иллюстративное фото
Белорус Александр столкнулся с нестандартной для себя ситуацией. На днях мужчина решил выслать деньги родственникам в Беларусь. Он отправился в China Everbright Bank (CEB), но в переводе ему отказали. Причиной назвали санкции. Еще один наш читатель, который является учредителем небольшой IT-компании, не смог сегодня получить платеж от клиента из Германии. Немецкий банк также отказался переводить средства, опасаясь санкций, пишет onliner.by.

— Я этим летом впервые воспользовался системой переводов WesternUnion. Пришел в China Everbright Bank, и, когда назвал страну, куда хочу перевести деньги, сотрудник банка отказал и объяснил это так: «Извините, из-за санкций, попытайтесь воспользоваться услугами другого банка», — говорит Александр. — Я съездил в China Postal Saving Ban, который работает с WesternUnion. Там тоже ответили, что не работают с Беларусью.

В техподдержке WesternUnion нас отправили в «Банк БелВЭБ», который занимается техподдержкой клиентов в Беларуси. Там отметили, что пока проблем с переводами из-за санкций не возникало.

Журналисты обратились в головной офис компании WesternUnion с запросом, а также в китайские банки, как только получим ответы, сразу же их опубликуем.


Учредитель небольшой IT-компании Артем тоже сегодня столкнулся с проблемами. Их немецкий партнер с утра должен был перечислить деньги за выполненную работу по договору. Но не смог этого сделать.

— Наш клиент пользуется Stadtsparkasse Mönchengladbach, но трансфер также проходит через государственный банк Landesbank NRW, — говорит Артем. — Это был не первый его платеж, мы так работаем достаточно давно. И вот когда он сегодня попытался перевести ему деньги, получил отказ.

— Наш клиент связался с банком, а там ему ответили, что госбанкам Германии не разрешают производить какие-либо платежи в Беларусь из-за того, что опасаются, что эти средства могут подпадать под те пункты, по которым ввели санкции. «Так что они просто все блокируют», — ответил он нам.

Артем пока разбирается в ситуации. Пока непонятно, это решение конкретного банка или же разъяснение от Немецкого федерального банка. Мы направили запрос в немецкие банки, как только получим ответ, сразу же опубликуем.

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После выхода этой новости изданию стали поступать сообщения от читателей.

— Маме друг высылает деньги из Германии, сейчас платежи проходят через раз. Во многих банках отказывают, в некоторых по несколько раз пробуют (может, очередной раз и получится), — пишет читательница.

— Мы работаем на экспорт, продаем производимые нами пиломатериалы. Аккумулируем средства в Великобритании и платим выручку Беларуси. Так было 3 года. Банк Barclays в Великобритании закрыл нам счет. Мы обратились еще в 6 самых крупных банков и ни один не открыл нам счет по причине санкций, — сообщает читатель.

— Через Paysend тоже нельзя перевести деньги. Из Польши в Беларусь, — отмечают другие читатели.

— Касательно проблемы с получением платежей из-за границы: я ИП, уже несколько лет работаю с одним заказчиком из Эстонии, обычно перевод приходит через один, максимум два дня. В этот раз деньги шли неделю (в понедельник 21 июня был совершен перевод, деньги дошли только 28 июня). Не знаю, связано это с санкциями или нет, но с такой ситуацией сталкиваюсь впервые (получаю валютные платежи с 2015 года), — говорит еще один белорус.
 
 
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