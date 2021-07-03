Украина не видит признаков перекрытия границы с Беларусью

Государственная пограничная служба Украины сообщает, что в пропускных операциях на границе с Беларусью не наблюдается никаких признаков, свидетельствующих о перекрытии границы.





«За прошедшие сутки существенных изменений обстановки или уменьшения пропускных операций на границе Украины с Республикой Беларусь не наблюдалось», — говорится в сообщении украинской погранслужбы.

«Вчера вечером оперативные дежурные Житомирского и Черниговского пограничных отрядов получили информацию от дежурных смежных органов охраны границы Республики Беларусь, эти органы с 20.00 2 июля перешли на усиленную охрану границы. Стоит отметить, что такое усиление — это обычная практика во время празднования различных знаменательных дат, а сегодня в Беларуси отмечают День Республики», — сообщает ГПСУ.

По данным украинской погранслужбы, за прошедшие сутки на въезд в Украину из Беларуси пропущено почти 2.000 человек, а в обратном направлении — более 1.700 человек. Эти показатели выше, чем среднесуточные за прошлый месяц, что, вероятно, связано с выходными. 3 июля также наблюдается довольно ритмичное движение через пункты пропуска на этом участке.

«В пропускных операциях никаких признаков, свидетельствующих о перекрытии границы, как это сообщали СМИ со ссылкой на Александра Лукашенко, не наблюдается», — подчеркивает ГПСУ.

Накануне Лукашенко сказал, что поручил пограничникам «полностью перекрыть» границу с Украиной из-за якобы контрабанды оружия. «Огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной», — заявил Лукашенко 2 июля в Минске на торжественном собрании по случаю официального Дня независимости.

В сентябре прошлого года Лукашенко сообщил о закрытии границы с Польшей и Литвой и усилении охраны границы с Украиной. Де-факто границы закрыты не были, речь на самом деле шла об усилении охраны.

Читайте также: