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Тихановская: Какой день Независимости, когда весь год идет торг нашим суверенитетом?

03.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Лидер высказалась о праздновании 3 июля.

— 3 июля 1944 года Минск был освобожден от оккупации. Могли ли наши деды в сорок четвертом представить, что через 77 лет Беларусь снова окажется под оккупацией – но уже не чужим государством, а своим? — отметила Светлана Тихановская.

Тихановская: Какой день Независимости, когда весь год идет торг нашим суверенитетом?

Конечно, нам нужны национальные праздники. Но наши предки боролись за то, чтобы мы могли жить в сильной и процветающей свободной стране. А что мы имеем сейчас?

Вокруг разруха, обваливающиеся мосты, пропадающее электричество, уменьшающиеся зарплаты и тюрьмы для всех несогласных. Увольнения, постоянные проверки, давление на госслужащих, попустительское отношение к пандемии, с которой уже успешно справляется весь мир, но не наша страна в центре Европы. И оккупанты, которые избивают белорусов, переписывают историю и извращают национальные символы – и в это же время лицемерно устраивают салюты в честь дня независимости.

Так что же хотят отпраздновать эти люди? Какой день Независимости мы можем отмечать, когда весь этот год происходит торг нашим суверенитетом? И неужели правда можно поверить, что фейерверки и концерты способны отвлечь нас от кризиса в стране?

Белорусский народ не хочет войны, не хочет угроз всем вокруг. Белорусский народ хочет свободы, мира и законности. Уважения, правды и безопасности на своих улицах.

Мы все знаем, что придет день, когда белорусы по всей стране будут праздновать освобождение от нынешней оккупации. И те, кто удерживает власть, когда сегодня будут смотреть на свои салюты, пусть знают об этом тоже.

 
Теги: Минск
 
 
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