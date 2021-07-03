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Александр Лукашенко: мы не добились от них, чтобы они ценили эту Победу, ценили нас, что мы их спасли, что мы им подарили жизнь
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Именно День Независимости воплощает в себе многовековую историю борьбы белорусов за свободу. С таким тезисом 3 июля глава государства выступил во время возложения венка в мемориальном комплексе «Курган Славы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Курган Славы – один из символов нашей великой Победы. Его возведение завершили в 1969 году. Такой огромный холм появился благодаря в том числе и тысячам небезразличных людей, которые посчитали своим долгом сделать вклад в создание мемориала. Они один за другим приносили сюда по горсти земли. Значительная же часть возвышенности холма насыпана землей, привезенной с мест боев и городов-героев.
Уже много лет этот величественный мемориал – символ нашей независимой и свободной жизни. Это подчеркнул и глава государства в своем выступлении. Однако свобода досталась нам большой ценой: в войне погиб каждый третий белорус, и каждый из них – однозначно герой. Сегодня дело за молодым поколением белорусов, которое должно добиться, чтобы все, в том числе и за рубежом, ценили великую Победу в Великой Отечественной войне и роль, которую в этом сыграл белорусский народ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы знаете, наше поколение отметилось, отстояв ту Победу, которую они нам подарили. Теперь дело за вами. Вы никому не должны отдать нашу страну, нашу землю, потому что вы – наши дети, дети нашего поколения, и у некоторых из вас уже есть дети. Вы должны убедить их, что другой земли у них не будет, что это их земля, ваша земля.
Банально звучит, мы уже к этому привыкли, но забывать не должны. Не должны заговаривать главный факт современности, что нашу историю хотят переписать, нашу Великую Победу у нас хотят отнять. Те, кто хотят забыть эту Победу, просто безумцы. Они не думают о том, что мы можем потерять. Но правда состоит и в том, это претензия к нашему поколению, что мы не умели преподнести заблудшим и прочим за границей нашего государства сущность нашей Победы. Мы не добились от них, чтобы они ценили эту Победу, а через нашу Победу ценили нас, что мы их спасли, что мы им подарили жизнь.
Потому глава государства обратился ко всем с большой и важной просьбой, чтобы к сакральному символу – Кургану Славы – не зарастала народная тропа. Сюда должны приходить все неравнодушные к прошлому и будущему люди, приводить своих детей и рассказывать им о подвигах народа, учить любить родную землю и беречь мир. Тогда этот Курган Славы, стремящийся в небо, откуда смотрят на нас ушедшие герои, будет вечно хранить память о них. О тех, кто подарил белорусам жизнь и свободу.
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Александр Лукашенко: мы не добились от них, чтобы они ценили эту Победу, ценили нас, что мы их спасли, что мы им подарили жизнь
Новости Беларуси. Именно День Независимости воплощает в себе многовековую историю борьбы белорусов за свободу. С таким тезисом 3 июля глава государства выступил...
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