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Pinterest стала первой в мире соцсетью, полностью запретившей рекламу похудения
Источник материала: Партизан
Сервис Pinterest намерен бороться с рекламой средств для похудения. Соцсеть уже начала банить такие объявления.
Также,
Соцсеть Pinterest работает более 10 лет. Ее специализация — различные изображения. Например, это могут быть фото или таблицы. Все они распределены по темам. Основное отличие этой соцсети от Instagram в том,
что пользователи публикуют не фото из своей жизни, а, скорее, коллекционируют «газетные вырезки». Сначала это было полузакрытое сообщество, но с 2012 года зарегистрироваться там может любой желающий.
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Сервис Pinterest намерен бороться с рекламой средств для похудения. Соцсеть уже начала банить такие объявления.
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