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В Канаде демонстранты снесли статуи королев Виктории и Елизаветы II

03.07.2021 14:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Канаде в городе Виннипег участники акций протеста снесли статуи двух британских королев - правившей Британской империей в XIX веке Виктории и нынешней королевы Елизаветы II - которая является и действующей главой канадского государства.


Опрокинутая статуя Виктории

Статуи демонтировали в знак протеста против британского колониального наследия в Канаде, пишет Радио Свобода, в частности по отношению к коренному населению.

В последние недели на территории бывших католических интернатов для детей представителей коренных народов были обнаружены массовые захоронения, в которых нашли останки сотен детей в возрасте от трёх лет, умерших предположительно с 1900 по 1970 годы. В это время государственные школы-интернаты были частью канадской политики по принудительной ассимиляции детей коренных народов и уничтожению их культуры и языков.

Жители селения Канауаке в провинции Квебек останавливаются в молчании перед выставленной у стен церкви обувью – в память о 215 детях, чьи останки были найдены 30 мая 2021 года в Британской Колумбии на месте одного из интернатов

- Дети в интернатах умирали в основном из-за тяжёлых условий: строения интернатов были ветхими, плохо отапливались, и в них царила антисанитария.
- Программа ассимиляции действовала в Канаде с 1863 по 1998 год, за это время власти отобрали у родителей и поместили в интернаты более 150 тысяч индейских детей. В интернатах им запрещали говорить на родном языке и отучали от индейских традиций и образа жизни.
- Комиссия, созданная в 2008 году властями Канады, установила, что большинство выпускников не возвращались в свои общины, и назвала культурным геноцидом политику принудительной ассимиляции.

Во многих городах Канады проходят акции протеста, участники которых требуют борьбы с колониальными пережитками.

Канада - бывший доминион Британской империи. Она остаётся конституционной монархией во главе с королевой Елизаветой II. Её представляет генерал-губернатор, обладающий церемониальными полномочиями, вся полнота власти - в руках назначаемого парламентом канадского правительства.
 
 
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В Канаде в городе Виннипег участники акций протеста снесли статуи двух британских королев - правившей Британской империей в XIX веке Виктории и нынешней королевы...
 
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