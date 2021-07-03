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Зеленский пообщался со сборной Украины перед игрой с англичанами

03.07.2021 14:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Украины по видеосвязи поддержал команду перед важным поединком.



Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с национальной командой перед матчем 1/4 финала чемпионата Европы-2020 против сборной Англии.

Зеленский связался с игроками и тренерским штабом "желто-синих" по видеосвязи и поддержал команду перед важным поединком, пишет korrespondent.net.



"Поговорил со сборной накануне матча с Англией в четвертьфинале Евро-2020. Это уже стало приятной традицией. Верю, что еще не раз смогу поддержать футболистов перед игрой от имени всех украинцев.

Парни, только вперед. Сегодня с вами на поле вся Украина", - написал Зеленский в Instagram.
 
 
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Президент Украины по видеосвязи поддержал команду перед важным поединком.
 
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