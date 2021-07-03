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Автомобили снова дорожают. На этот раз из-за роста цен на металл

03.07.2021 14:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пока в Беларуси периодически "на копейку" дорожает бензин, в России также довольно регулярно и "по чуть-чуть" повышают цены на автомобили. На сей раз виноват прибавивший в стоимости металл.


Фото Автобизнеса

Эту тему на днях подняли российские "Ведомости". Инфоповод – очередное повышение цен, на сей раз у марки Lada, в диапазоне от 2 до 4%. В денежном выражении это 12-30 тыс. рублей, то есть  порядка 160-400$. Для бюджетных моделей довольно весомо, а ведь издание отмечает, пишет Автобизнес, что это уже четвертое подорожание продукции АвтоВАЗа с начала года!

"Ведомости" отмечают, что еще 18 июня президент АвтоВАЗа Николя Мор на встрече с журналистами заявил, что предприятие не может избежать влияния роста цен стали на стоимость производимых автомобилей. По некоторым оценкам доля металла в себестоимости нового легкового автомобиля среднего класса  доходит до 35-40%, из них 9-10% приходится на автомобильный лист – это тот металлопрокат, из которого изготавливается кузов. Между тем, по данным мониторинга отраслевого издания "Металлоснабжение и сбыт", рост цены стального автолиста на 29 июня составил 38% к уровню 1 января 2021 года. Неудивительно, что стоимость цен на прокат влияет и на себестоимость автомобилей, соответственно неизбежен и рост отпускных цен.

Издание приводит информацию о том, что с 1 июля изменились цены на весь модельный ряд Skoda (за исключением импортируемого Superb), Volkswagen, BMW, коммерческие автомобили Ford. В среднем автомобили станут дороже на 2-4%. И это лишь часть примеров. Повторимся: цены переписывают многие компании, по чуть-чуть, но несколько раз в год. И это касается не только российского рынка, ведь и в случае со многими марками наши дилеры также работают через Россию. А раз так, ценники переписывают и у нас.  
 
 
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Пока в Беларуси периодически "на копейку" дорожает бензин, в России также довольно регулярно и "по чуть-чуть" повышают цены на автомобили. На сей раз виноват...
 
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