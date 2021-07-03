В Минске заметили «ветеранов» с орденами Ленина и российским триколором





Казак с орденом Ленина. Фото: Александр Шрамко.





«Два «ветерана» едут на праздник освобождения Минска , которое произошло всего каких-то 77 лет назад. У обоих грудь в орденах. Не каких-нибудь. Заметил у того и другого по ордену Ленина, например. У «казака» нашивка «Россия» с триколором. Кроме того, везут флаги, один из них тоже триколор. Казак с триколором в ВОВ, это как вам? А вы говорите Бандера…» — подписал фото Александр Шрамко.





пишет Rreform.by. Один из них облачен в форму неизвестного образца с кубанкой. На левом рукаве находится нашивка с российским триколором, надписью «Россия» и «казачьи войска». На фото действительно запечатлены двое немолодых мужчин,Rreform.by. Один из них облачен в форму неизвестного образца с кубанкой. На левом рукаве находится нашивка с российским триколором, надписью «Россия» и «казачьи войска».













Напомним, День Независимости Беларуси с 1996 года празднуется 3 июля, в день освобождения Минска от немецкой оккупации.





Орден Ленина — высшая государственная награда СССР, учрежденная постановлением Президиума ЦИК СССР от 6 апреля 1930 года. Им награждались граждане и организации СССР за особо выдающиеся заслуги в революционном движении, трудовой деятельности, защите социалистического Отечества, развитии дружбы и сотрудничества между народами, укреплении мира и иные особо выдающиеся заслуги перед Советским государством и обществом. Количество награждений — 431 418.





Во время Великой Отечественной войны российский триколор использовал ряд национальных русских воинских формирований, воевавших на стороне Гитлера, в частности дивизия «Руссланд».