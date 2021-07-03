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В Минске заметили «ветеранов» с орденами Ленина и российским триколором

03.07.2021 14:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Шрамко, заштатный священник БПЦ, опубликовал в своем блоге в Facebook фото необычных «ветеранов», которые ехали в минском троллейбусе на празднование Дня Независимости. Автора фото удивил наряд и награды мужчин.


Казак с орденом Ленина. Фото: Александр Шрамко.

«Два «ветерана» едут на праздник освобождения Минска, которое произошло всего каких-то 77 лет назад. У обоих грудь в орденах. Не каких-нибудь. Заметил у того и другого по ордену Ленина, например. У «казака» нашивка «Россия» с триколором. Кроме того, везут флаги, один из них тоже триколор. Казак с триколором в ВОВ, это как вам? А вы говорите Бандера…» — подписал фото Александр Шрамко.

На фото действительно запечатлены двое немолодых мужчин, пишет Rreform.by. Один из них облачен в форму неизвестного образца с кубанкой. На левом рукаве находится нашивка с российским триколором, надписью «Россия» и «казачьи войска».



Напомним, День Независимости Беларуси с 1996 года празднуется 3 июля, в день освобождения Минска от немецкой оккупации.

Орден Ленина — высшая государственная награда СССР, учрежденная постановлением Президиума ЦИК СССР от 6 апреля 1930 года. Им награждались граждане и организации СССР за особо выдающиеся заслуги в революционном движении, трудовой деятельности, защите социалистического Отечества, развитии дружбы и сотрудничества между народами, укреплении мира и иные особо выдающиеся заслуги перед Советским государством и обществом. Количество награждений — 431 418.

Во время Великой Отечественной войны российский триколор использовал ряд национальных русских воинских формирований, воевавших на стороне Гитлера, в частности дивизия «Руссланд».
 
Теги: Минск
 
 
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Александр Шрамко, заштатный священник БПЦ, опубликовал в своем блоге в Facebook фото необычных «ветеранов», которые ехали в минском троллейбусе на празднование Дня...
 
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