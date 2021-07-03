Символы нации: как создавали флаг, герб и гимн Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь сегодня отмечает главный государственный праздник – День независимости. Третьего июля 1944 года Минск был освобожден от нацистов, передает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Дина Прокоповна обещает внуку, что отвезет его этим летом на родину к прабабушке. Максим в деревне недалеко от городка Сенно ни разу не был. Но вся семья знает: их родственница Матрена Маркевич более ста лет назад соткала тот самый орнамент, который сейчас украшает белорусский флаг.

«Нашу родню и всех нас переполняет чувство, будто бабушка жива. Прикасаешься к ее орнаменту, и кажется, что вот она, вот ее рука», – рассказала внучка Матрены Маркевич Дина Кацар.

В Сенно даже установили памятник мастерице. А в центре ремесел дело землячки продолжают. До сих пор ткут рушники. В местном музее – экспозиция. Сохранились несколько работ Матрены. А за этим столом, возможно, создавали эскиз белорусского флага БССР. Брат ткачихи Михаил Кацар был в той рабочей группе. Комиссия выбирала из сотни вариантов.

По заданию Верховного совета БССР национальный флаг должен был выделяться среди других. Беларусь стала одной из первых стран, на стяге которой разместили орнамент. Михаил Кацар предложил узор сестры. Это шифр нации и оберег.

«Узор символизирует восходящее солнце – символ жизни, символ процветания, символ благополучия. И если рассматривать в этом узоре еще какие-то элементы, там и символ урожая, засеянного поля, хлеба, продолжения жизни», – отметила главный хранитель фондов Сеннинского историко-краеведческого музея Бронислава Желтобрюхова.

Советский флаг Беларусь восстановила в 95-м, после референдума. С него исчезли серп, молот и звезда. Еще один символ страны – герб. Он в этом году обновился. Изображение клевера и льна стали объемнее. А привычно зеленый контур страны стал золотым.

«Золото – это вечный металл и символ вечности, должно было показать, что РБ в этих границах и как государство пребудет вечно», – рассказал заведующий отделом Института истории Национальной академии наук Беларуси Сергей Третьяк.