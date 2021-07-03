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Символы нации: как создавали флаг, герб и гимн Беларуси
03.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь сегодня отмечает главный государственный праздник – День независимости. Третьего июля 1944 года Минск был освобожден от нацистов, передает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.
Дина Прокоповна обещает внуку, что отвезет его этим летом на родину к прабабушке. Максим в деревне недалеко от городка Сенно ни разу не был. Но вся семья знает: их родственница Матрена Маркевич более ста лет назад соткала тот самый орнамент, который сейчас украшает белорусский флаг.
В Сенно даже установили памятник мастерице. А в центре ремесел дело землячки продолжают. До сих пор ткут рушники. В местном музее – экспозиция. Сохранились несколько работ Матрены. А за этим столом, возможно, создавали эскиз белорусского флага БССР. Брат ткачихи Михаил Кацар был в той рабочей группе. Комиссия выбирала из сотни вариантов.
По заданию Верховного совета БССР национальный флаг должен был выделяться среди других. Беларусь стала одной из первых стран, на стяге которой разместили орнамент. Михаил Кацар предложил узор сестры. Это шифр нации и оберег.
Советский флаг Беларусь восстановила в 95-м, после референдума. С него исчезли серп, молот и звезда. Еще один символ страны – герб. Он в этом году обновился. Изображение клевера и льна стали объемнее. А привычно зеленый контур страны стал золотым.
А вот главную песню – государственный гимн – выбирал народ. В 2002 году объявили конкурс на лучшие слова и музыку. С авторами-финалистами общался лично Александр Лукашенко. Но окончательное решение доверил гражданам страны.
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По заданию Верховного совета БССР национальный флаг должен был выделяться среди других. Беларусь стала одной из первых стран, на стяге которой разместили...
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