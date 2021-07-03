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Глава МИД Литвы: Лукашенко пытается превратить миграцию в оружие, чтобы ослабить наши санкции

03.07.2021 15:07 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Литовское правительство ввело режим чрезвычайного положения из-за рекордного количества мигрантов, нелегально перешедших границу со стороны Беларуси за последние 24 часа — 150, сообщил министр иностранных дел страны Габриэлюс Ландсбергис.

Глава МИД Литвы: Лукашенко пытается превратить миграцию в оружие, чтобы ослабить наши санкции

«Лукашенко пытается превратить миграцию в оружие, чтобы ослабить наши санкции. Чрезвычайное положение или нет — это не пройдет!» — написал Ландсбергис в «Твиттере».

Свой твит министр сопроводил фотографией лагеря для мигрантов, развернутого недалеко от границы.

По данным литовских властей, с начала года задержано более 800 человек, незаконно перешедших границу со стороны Беларуси. Это в 10 раз больше, чем за весь 2020 год (81). В 2019 году было задержано 46 нелегалов, в 2018-м — 104, 2017-м — 72.

26 мая в ряде белорусских провластных телеграм-каналов появились сообщения со ссылкой на заявления Александра Лукашенко, сделанные на встрече с депутатами Национального собрания, членами конституционной комиссии и представителями органов госуправления. Приводилась, в частности, такая цитата, адресованная Западу: «Мы останавливали наркотики и мигрантов — теперь будете сами их есть и ловить».

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявляла, что «против Литвы ведется гибридная война, а нелегальная миграция — одно из средств».

Ранее сообщалась, что белорусская сторона делает вид, что проблемы не существует

 

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