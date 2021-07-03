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Что случилось с валютой

03.07.2021 15:07 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Прошедшая рабочая неделя (28 июня — 2 июля) на Белорусской валютно-фондовой бирже из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by, упали три.

Что случилось с валютой
Фото ru.freepik.com

Свои позиции сдали:

  • евро на 0,0137 пункта (с 3,021 до 3,0073 белорусского рубля);
  • российский рубль на 0,0498 пункта (с 3,5044 до 3,4546 белорусского рубля за 100 российских);
  • злотый на 0,0647 пункта (с 6,7 до 6,6353 белорусского рубля за 10 злотых).

В свою очередь выросли:

  • доллар на 0,0131 пункта (с 2,5295 до 2,5426 белорусского рубля);
  • гривна на 0,0304 пункта (с 9,2458 до 9,2762 белорусского рубля за 100 гривен).

 

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Теги: Курсы валют
 
 
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Прошедшая рабочая неделя (28 июня — 2 июля) на Белорусской валютно-фондовой бирже из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by, упали три.
 
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