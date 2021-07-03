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Что случилось с валютой
Источник материала: Навiны
Прошедшая рабочая неделя (28 июня — 2 июля) на Белорусской валютно-фондовой бирже из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают
Свои позиции сдали:
В свою очередь выросли:
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Прошедшая рабочая неделя (28 июня — 2 июля) на Белорусской валютно-фондовой бирже из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by, упали три.
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