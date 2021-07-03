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«Чтобы были все в здравии, чтобы минула наша эта чёрная напасть, ковид». О чём молились жители Витебска 3 июля?

03.07.2021 15:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Витебске 3 июля одним из первых принял прихожан Свято-Покровский кафедральный городской собор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Жители пришли сюда ранним утром, чтобы прочитать молитву о Богохранимом Отечестве и белорусском народе. Завершился общенародный молебен о мире на нашей земле и единстве народа в 12:00 праздничным колокольным звоном.

«Чтобы были все в здравии, чтобы минула наша эта чёрная напасть, ковид». О чём молились жители Витебска 3 июля?

Мы хотим мира, любви, здравия, благоденствия всем, живущим на этой земле, да и во всем мире. Одна маленькая планета. И если, не приведи Господь, что-то случится, то просто нас не будет.

«Чтобы были все в здравии, чтобы минула наша эта чёрная напасть, ковид». О чём молились жители Витебска 3 июля?

Все по милости Божией происходит в нашем мире, поэтому я, конечно, в первую очередь за Беларусь пришла молить Господа Бога. Чтобы у нас был мир, согласие в нашем доме, чтобы были все в здравии, чтобы минула наша эта черная напасть, ковид. Чтобы все было хорошо.

«Чтобы были все в здравии, чтобы минула наша эта чёрная напасть, ковид». О чём молились жители Витебска 3 июля?

Утром 3 июля на площади Победы прошла церемония возложения венков и цветов к мемориальному комплексу в честь советских воинов, партизан и подпольщиков. На берегах Западной Двины почтить подвиг героев пришли сотни жителей и гостей города.

 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. В Витебске 3 июля одним из первых принял прихожан Свято-Покровский кафедральный городской собор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
 
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