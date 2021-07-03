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Антониу Гутерриш: рассчитываю, что Беларусь поможет построить лучший и более спокойный мир для всех

03.07.2021 15:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В адрес Александра Лукашенко 3 июля поступают многочисленные поздравления с Днем Независимости от руководителей зарубежных государств и международных организаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Антониу Гутерриш: рассчитываю, что Беларусь поможет построить лучший и более спокойный мир для всех

Антониу Гутерриш, Генеральный секретарь ООН:
Я рассчитываю, что Республика Беларусь поможет укрепить Организацию Объединенных Наций и построить лучший и более спокойный мир для всех.

Поздравления главе белорусского государства также направили руководители Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Сербии, Кубы и других государств.

 
 
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Новости Беларуси. В адрес Александра Лукашенко 3 июля поступают многочисленные поздравления с Днем Независимости от руководителей зарубежных государств и...
 
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