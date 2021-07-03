|
Антониу Гутерриш: рассчитываю, что Беларусь поможет построить лучший и более спокойный мир для всех
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В адрес Александра Лукашенко 3 июля поступают многочисленные поздравления с Днем Независимости от руководителей зарубежных государств и международных организаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Антониу Гутерриш, Генеральный секретарь ООН:
Поздравления главе белорусского государства также направили руководители Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Сербии, Кубы и других государств.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В адрес Александра Лукашенко 3 июля поступают многочисленные поздравления с Днем Независимости от руководителей зарубежных государств и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)