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Си Цзиньпин: Китай будет продолжать оказывать твёрдую поддержку по вопросам, касающимся коренных интересов Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В адрес Александра Лукашенко 3 июля поступают многочисленные поздравления с Днем Независимости от руководителей зарубежных государств и международных организаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Си Цзиньпин, Председатель КНР:
Поздравления главе белорусского государства также направили руководители Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Сербии, Кубы и других государств.
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Си Цзиньпин: Китай будет продолжать оказывать твёрдую поддержку по вопросам, касающимся коренных интересов Беларуси
Новости Беларуси. В адрес Александра Лукашенко 3 июля поступают многочисленные поздравления с Днем Независимости от руководителей зарубежных государств и...
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