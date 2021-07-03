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«В один день и практически в одно и то же время». Иудеи присоединились к Всебелорусской молитве
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. К Всебелорусской молитве присоединились иудеи. В минской синагоге прошла особая утренняя служба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Верующие произносят молитву за Беларусь практически каждый день. Главный посыл – благополучие, мир и стремление к этим важнейшим понятиям.
Григорий Абрамович, главный раввин Религиозного объединения прогрессивного иудаизма в Беларуси:
Наталья Борискевич, член общины Симха:
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Новости Беларуси. К Всебелорусской молитве присоединились иудеи. В минской синагоге прошла особая утренняя служба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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