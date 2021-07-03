  Кинопутешествия на выходных: Отель для монстров и странные планеты

Источник материала: Смартпресс

Путешествие в другие миры — популярный сюжет во все времена. Куда только не уносит в последнее время фантазия современных авторов кино и анимации! Их герои могут попасть в другой мир, столкнуться с монстрами или даже отправиться искать сокровища на другую планету. Представляем подборку необычных и странных кинопутешествий, которые понравятся и детям, и взрослым. Их можно посмотреть в самые ближайшие дни в МТС ТВ . Но даже если вы пропустили телеэфир — записи в сервисе хранятся до 5 дней в специальной подборке на главной странице приложения.

"Душа": 3 июля в 10:40 и 4 июля в 19:00 на канале "Кинопремьера"





Самая яркая премьера этой недели — обладатель "Оскара-2021" в номинации "Лучший анимационный фильм года". Философская история для детей и взрослых о смысле жизни, музыке и мире за пределами нашей реальности. Сложная тема рождения души и поисков собственного предназначения подана невероятно увлекательно, с шутками и песнями.

"Планета 51": 2 июля в 23:35 на канале "Киносемья"





Замечательный мультфильм о пришельцах и "зеленых" человечках со множеством отсылок на культовые произведения фантастики. Только в роли одного из пришельцев здесь выступает вполне себе земной астронавт. А жители другой планеты встречают его с удивлением и страхом, насмотревшись собственных фильмов про кровожадных инопланетян.

"Монстры на каникулах" 1-3: 4 июля в 15:35, 17:05 и 18:25 на канале "Киносемья"





Культовая серия анимационных фильмов о взаимоотношениях между людьми и монстрами из готических романов. Проникнуть в отель графа Дракулы и познакомиться с его гостями, такими разными и загадочными, удается далеко не каждому человеку. Наблюдать за миром харизматичных чудовищ невероятно увлекательно — у "экзотической" компании много приключений!

"Джон Картер": 4 июля в 20:00 на канале "Киносемья"







Бывший участник американской гражданской войны попадает на Марс, который оказывается населенным причудливыми обитателями. На Красной планете ему предстоит найти новых друзей, остановить войну между городами и даже спасти принцессу. Этот зрелищный блокбастер — экранизация романа культового писателя Эдгара Берроуза.

"Планета сокровищ": 3 июля в 02:55 на канале "Киносемья"







Необычное прочтение классики Роберта Льюиса Стивенсона. 16-летний Джим Хокинс отправляется на поиски сокровищ, но не по морю, а в самое настоящее межпланетное путешествие. В дороге его поджидает множество опасностей: черная дыра, коварные пришельцы и, конечно же, космические пираты. А киборг Джон Сильвер будет учить его премудростям "космоплавания".

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