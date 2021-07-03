Слезоточивый газ и водяные пушки: в Брюсселе произошли беспорядки после поражения на Евро-2020













Oб этом сообщает The Brussels Times.





«Полиция использовала слезоточивый газ и водяные пушки, чтобы утихомирить толпу молодых людей, которые устроили беспорядки в Брюсселе в пятницу вечером. Проблемы начались после четвертьфинального матча Euro 2020 между Бельгией и Италией. Бельгия уступила в этой игре со счетом 2:1, что позволило Италии пройти в полуфинал», - говорится в сообщении.





Представитель полицейской службы Брюсселя Оливье Шлоссе рассказал журналистам, что молодые люди начали бросать разные предметы и дымовые шашки в окна магазинов в пешеходных районах центра Брюсселя. Один человек был задержан при попытке ограбления магазина на главной торговой улице бельгийской столицы Nieuwstraat. Полиция была вынуждена вмешаться, чтобы остановить группу молодежи, которая напала на болельщиков с итальянскими флагами.





Около часа ночи с пятницы на субботу спокойствие в центре Брюсселя было восстановлено, но силы полиции оставались на месте происшествий до утра.





Подобные инциденты с участием бельгийских и итальянских болельщиков прошли и в других регионах страны, в частности, в провинции Лимбург.





Как сообщалось, вчера сборная Италии одержала победу над национальной командой Бельгии в матче 1/4 финала чемпионата Европы по футболу. Встреча, которая прошла в Мюнхене на «Альянц Арене», завершилась со счетом 2:1 в пользу итальянцев.





Сегодня на XVI чемпионате Европы по футболу состоятся заключительные поединки 1/4 финала. Сборная Украины проведет свой пятый поединок в финальной части Евро-2020. За путевку в полуфинал европейского первенства подопечные Андрея Шевченко на Олимпийском стадионе в Риме (Италия) сойдутся с родоначальниками футбола - национальной командой Англии.





А в Баку встретятся сборные Дании и Чехии.







