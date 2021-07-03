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Митрополит Вениамин: совместная молитва гораздо больше сможет принести пользу нашему Отечеству, чем усилия человеческие
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Не только светским День Независимости будет в нашей стране. В Год народного единства символично объединила все ведущие конфессии общая молитва «За Беларусь!», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во время утреннего богослужения в православных храмах, католических костелах и иудейских синагогах в единой молитве слились голоса верующих белорусов. В минском Свято-Духовом кафедральном соборе службу провел митрополит Вениамин.
Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси:
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Митрополит Вениамин: совместная молитва гораздо больше сможет принести пользу нашему Отечеству, чем усилия человеческие
Новости Беларуси. Не только светским День Независимости будет в нашей стране. В Год народного единства символично объединила все ведущие конфессии общая молитва...
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