Глава Госдепа: США поддерживают стремление белорусов к свободе и демократии

Соединенные Штаты поддерживают стремление народа Беларуси к достоинству, свободе и демократии, заявил 3 июля государственный секретарь США Энтони Блинкен.





«Сегодня исполняется 77 лет со дня окончания жестокой оккупации Минска нацистской Германией. Нам напоминают о продолжающейся борьбе белорусов за светлое будущее. Народу Беларуси: Соединенные Штаты поддерживают ваше стремление к достоинству, свободе и демократии. Жыве Беларусь!» — написал Блинкен в своем «Твиттере».

Сегодня в Беларуси отмечается государственный праздник — День независимости . Впервые за 22 года празднование пройдет без военного парада.

Следует отметить, что в 1991—1996 годах День независимости отмечали 27 июля — он был приурочен к дате принятия Декларации о государственном суверенитете Белорусской ССР. Решение праздновать День независимости 3 июля, в день освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков, было принято по итогам республиканского референдума 1996 года, проведение которого инициировал Александр Лукашенко.

Таким образом, Беларусь является единственной из бывших советских республик, чей главный государственный праздник не привязан к распаду СССР.

Ранее работающая за рубежом посол США в Беларуси Джули Фишер отмечала , что заявления представителей белорусских властей о причастности Соединенных Штатов к подготовке покушения на Александра Лукашенко нелепы.

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