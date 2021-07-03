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«Без патриотизма мы не сможем». Белорусы почтили память воинов в Брестской крепости

03.07.2021 16:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Праздничные мероприятия, посвященные Дню Независимости,  проходят 3 июля во всех уголках нашей страны. В этот день принято говорить и о тех, кто первым был вынужден встать на защиту Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Без патриотизма мы не сможем». Белорусы почтили память воинов в Брестской крепости

Память солдат, которые отчаянно сражались за нашу свободу, почтили в святом для каждого белоруса месте – Брестской крепости. Истерзанные стены Цитадели – свидетели начала войны и невероятного мужества нашего народа. Сегодня здесь звучат слова благодарности тем, кто своим подвигом доказал: белорусы всегда готовы и будут бороться за свою независимость. Тысячи горожан принесли цветы и траурные венки к Вечному огню крепости-героя.

«Без патриотизма мы не сможем». Белорусы почтили память воинов в Брестской крепости

Наша в страна на самом деле светлая, позитивная, доброжелательная, несет только позитив, здоровье, мир. Мы за мир. Мы за независимость, поэтому, я думаю, нас не сломить.

«Без патриотизма мы не сможем». Белорусы почтили память воинов в Брестской крепости

В этот день надо быть главным патриотом и детям объяснять. Вот, у меня старшенькая с флагом – истинный патриот, воспитываем. Очень надо испытывать любовь к Родине. Без любви к Родине, без патриотизма мы не сможем.

«Без патриотизма мы не сможем». Белорусы почтили память воинов в Брестской крепости

Брестская крепость присоединилась к общереспубликанской молитве о всех ее легендарных защитниках и мире, который они завещали современным белорусам.

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Теги: Могилев
 
 
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Новости Беларуси. Праздничные мероприятия, посвященные Дню Независимости,  проходят 3 июля во всех уголках нашей страны. В этот день принято говорить и о тех, кто...
 
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