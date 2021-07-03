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Трамп заявил об отсутствии в США честных и открытых выборов
Источник материала: ОНТ
Соединенные Штаты Америки больше не могут называться страной «честных и открытых выборов». Об этом заявил экс-лидер страны Дональд Трамп,
Таким образом Трамп прокомментировал ситуацию на праймериз Демократической партии на выборах мэра Нью-Йорка – там по ошибке посчитали 135 тысяч тестовых голосов.
Дональд Трамп также добавил, что демократы настраивают против Республиканской партии «радикально-левых прокуроров». По его словам, это делается, чтобы «украсть выборы».
Фото: Pixabay
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Соединенные Штаты Америки больше не могут называться страной «честных и открытых выборов». Об этом заявил экс-лидер страны Дональд Трамп, передают «Известия»....
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