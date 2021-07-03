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Трамп заявил об отсутствии в США честных и открытых выборов

03.07.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Трамп заявил об отсутствии в США честных и открытых выборов

Соединенные Штаты Америки больше не могут называться страной «честных и открытых выборов». Об этом заявил экс-лидер страны Дональд Трамп, передают «Известия».

Таким образом Трамп прокомментировал ситуацию на праймериз Демократической партии на выборах мэра Нью-Йорка – там по ошибке посчитали 135 тысяч тестовых голосов.

Дональд Трамп также добавил, что демократы настраивают против Республиканской партии «радикально-левых прокуроров». По его словам, это делается, чтобы «украсть выборы».

Фото: Pixabay

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Соединенные Штаты Америки больше не могут называться страной «честных и открытых выборов». Об этом заявил экс-лидер страны Дональд Трамп, передают «Известия»....
 
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