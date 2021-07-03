«Славянский базар в Витебске»: как строили летний амфитеатр – визитную карточку Витебска?

Источник материала: ОНТ

Место, которое сразу после окончания строительства, стало визитной карточкой Витебска. Фотографии с видами летнего амфитеатра разлетаются по разным континентам.

Когда говорим «Славянский базар», конечно, подразумеваем летний амфитеатр, но не удивляйтесь, площадка старше фестиваля. Концертный зал возвели в 1988-м, здесь тогда проходил всесоюзный конкурсы польской песни. А вот первые аккорды «Славянки» прозвучали только спустя 4 года. И с 1992 года – эта сцена место встречи артистов и тысяч поклонников. Площадка не раз перестраивалась: добавлялись гримерки, улучшался зрительный зал – деревянные скамейки менялись на пластмассовые кресла. Но главная реконструкция прошла в 2007 году. Появилась уникальная крыша, 20 тыс. железных элементов собраны воедино, и спасают зрителей от дождя. Правда, на боковых местах, всё лучше взять с собой зонт. Число зрительных мест выросло почти до 6 тыс..

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До начала главного летнего фестиваля всего 11 дней. И, конечно, все главные культурные новости происходить именно здесь. В этом году фестивалю – 30 лет. Витебск ждет гостей.

Фото: БЕЛТА

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